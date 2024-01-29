Лукашенко высказался о создании единых рынков нефти и газа с Россией

Лукашенко и Путин проводят заседания госсовета Союзного государства
Россия и Беларусь пока не определись по вопросу создания единых рынков нефти и газа. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.
«Россия и Беларусь пока не определились по вопросам создания единых рынков нефти и газа», — сказал Лукашенко на высшем госсовете Союзного государства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
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