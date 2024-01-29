Лукашенко высказался о создании единых рынков нефти и газа с Россией

Лукашенко: с РФ пока не определились о создании единых рынков нефти и газа
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Лукашенко и Путин проводят заседания госсовета Союзного государства Фото:

Россия и Беларусь пока не определись по вопросу создания единых рынков нефти и газа. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Россия и Беларусь пока не определились по вопросам создания единых рынков нефти и газа», — сказал Лукашенко на высшем госсовете Союзного государства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

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Россия и Беларусь пока не определись по вопросу создания единых рынков нефти и газа. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко. «Россия и Беларусь пока не определились по вопросам создания единых рынков нефти и газа», — сказал Лукашенко на высшем госсовете Союзного государства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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