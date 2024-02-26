Жительница ЯНАО не смогла попасть в Турцию из-за тюменской турфирмы

Тюменская турфирма обманула жительницу ЯНАО на 170 тысяч рублей

26 февраля 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Жительница ЯНАО потеряла 170 тысяч рублей из-за мошенницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа стала жертвой обмана предпринимательницы из Тюмени, которая пообещала ей организовать турпоездку в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Под предлогом организации туристической поездки в Турецкую Республику обвиняемая получила от жительницы ЯНАО денежные средства в сумме 170 тысяч рублей, которые потратила на свои нужды», — говорится в пресс-релизе надзорного ведомства. Предпринимательница зная, что поездку невозможно организовать из-за ограничений на международные перелеты, потратила деньги на свои нужды. Тюменская предпринимательница обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба. Уголовное дело будет рассматриваться в Центральном суде Тюмени.

Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа стала жертвой обмана предпринимательницы из Тюмени, которая пообещала ей организовать турпоездку в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Под предлогом организации туристической поездки в Турецкую Республику обвиняемая получила от жительницы ЯНАО денежные средства в сумме 170 тысяч рублей, которые потратила на свои нужды», — говорится в пресс-релизе надзорного ведомства. Предпринимательница зная, что поездку невозможно организовать из-за ограничений на международные перелеты, потратила деньги на свои нужды. Тюменская предпринимательница обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба. Уголовное дело будет рассматриваться в Центральном суде Тюмени.