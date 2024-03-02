Развлечения Интересное Бондарчук ответил на вопрос о продолжении фильма «Лед» Режиссер Бондарчук: в планах трансформировать фильм «Лед» 02 марта 2024 в 20:43 Размер текста - 17 + Бондарчук сообщил о возможной трансформации проекта «Лед» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Четвертой части фильма «Лед» не будет, однако проект ждет трансформация. Об этом заявил режиссер Федор Бондарчук в ходе творческой встречи на выставке «Россия». «Есть планы в этой вселенной немножко трансформировать проект», — заявил Бондарчук. Он отметил, что третья часть франшизы является заключительной, создатели не работают над продолжением. Общие кассовые сборы недавно вышедшего фильма «Лед 3» превысили миллиард рублей. За 22—25 февраля картина заработала около 463 млн рублей, отмечает «Национальная служба новостей». Четвертой части фильма «Лед» не будет, однако проект ждет трансформация. Об этом заявил режиссер Федор Бондарчук в ходе творческой встречи на выставке «Россия». «Есть планы в этой вселенной немножко трансформировать проект», — заявил Бондарчук. Он отметил, что третья часть франшизы является заключительной, создатели не работают над продолжением. Общие кассовые сборы недавно вышедшего фильма «Лед 3» превысили миллиард рублей. За 22—25 февраля картина заработала около 463 млн рублей, отмечает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям