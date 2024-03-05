Матери из Подмосковья, сломавшей кости ребенку, грозит до трех лет тюрьмы

Против матери из Истры (Подмосковье), которая сломала кости своему грудному ребенку, возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до трех лет тюрьмы. Об этом сообщил Shot.
«Против 24-летней девушки из Истры возбудили уголовные дела по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и неисполнению родительских обязанностей», — сказано в тексте. Отмечается, что мать полуторамесячного малыша не кормила его, не следила за его здоровьем, а также не стала обращаться к врачам, зная о переломе рук у ребенка.
По словам девушки, кости рук она сломала малышу случайно, надевая на него зимний комбинезон. Также отмечается, что мать не знает, откуда у ребенка переломы ключицы и ребер.
Инцидент произошел на территории больницы после выписки родительницы. Несколько недель спустя отец попытался вправить руки сыну, но неудачно. Родители обратились в больницу только через две недели. Ребенка прооперировали, сейчас он идет на поправку.
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