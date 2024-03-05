05 марта 2024

Матери из Подмосковья, сломавшей кости ребенку, грозит до трех лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, материнство, младенец, новорожденный ребенок, выхаживание новорожденных
Мать знала о переломе рук у малыша, но не стала обращаться в больницу Фото:

Против матери из Истры (Подмосковье), которая сломала кости своему грудному ребенку, возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до трех лет тюрьмы. Об этом сообщил Shot.

«Против 24-летней девушки из Истры возбудили уголовные дела по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и неисполнению родительских обязанностей», — сказано в тексте. Отмечается, что мать полуторамесячного малыша не кормила его, не следила за его здоровьем, а также не стала обращаться к врачам, зная о переломе рук у ребенка.

По словам девушки, кости рук она сломала малышу случайно, надевая на него зимний комбинезон. Также отмечается, что мать не знает, откуда у ребенка переломы ключицы и ребер.

Инцидент произошел на территории больницы после выписки родительницы. Несколько недель спустя отец попытался вправить руки сыну, но неудачно. Родители обратились в больницу только через две недели. Ребенка прооперировали, сейчас он идет на поправку.

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Против матери из Истры (Подмосковье), которая сломала кости своему грудному ребенку, возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до трех лет тюрьмы. Об этом сообщил Shot. «Против 24-летней девушки из Истры возбудили уголовные дела по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и неисполнению родительских обязанностей», — сказано в тексте. Отмечается, что мать полуторамесячного малыша не кормила его, не следила за его здоровьем, а также не стала обращаться к врачам, зная о переломе рук у ребенка. По словам девушки, кости рук она сломала малышу случайно, надевая на него зимний комбинезон. Также отмечается, что мать не знает, откуда у ребенка переломы ключицы и ребер. Инцидент произошел на территории больницы после выписки родительницы. Несколько недель спустя отец попытался вправить руки сыну, но неудачно. Родители обратились в больницу только через две недели. Ребенка прооперировали, сейчас он идет на поправку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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