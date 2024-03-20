Россия способна блокировать украинские БПЛА на территории противника

Участник СВО Афанасьев: РЭБ в зоне СВО передвигаются на грузовых машинах

21 марта 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Комплексы РЭБ «Красуха-4» способны подавлять действие радиолокационных станций ВСУ, отметил Дмитрий Афанасьев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские комплексы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) «Красуха-2» и «Красуха-4» перемещаются на грузовых автомобилях и способны блокировать украинские БПЛА на территории противника в зоне СВО. Об этом URA.RU рассказал руководитель «Народного фронта» (общественное движение, созданное в 2011 году по предложению президента РФ Владимира Путина) в Калужской области, эксперт по беспилотным летательным аппаратам, участник СВО Дмитрий Афанасьев. «Такие передвижные комплексы „Красуха-2“ и „Красуха-4“ устанавливаются на грузовых автомобилях. Они полностью помогают [в борьбе с ВСУ]. Могут подавить сигналы управления БПЛА. Блокировать их, подменять на достаточно большом расстоянии, что не всегда возможно на линии боевого самоприкосновения при риске огневого поражения. То есть данные системы позволяют на приличном состоянии от линии боевого соприкосновения производить атаку на летящие объекты и на радиолокационные станции (РЛС). Это более безопасно и более эффективно — сопровождать объекты, которые находятся еще на территории противника», — объяснил Дмитрий Афанасьев. При этом, подчеркнул эксперт по БПЛА, наибольшую пользу российской армии в зоне СВО оказывают комплексы «Красуха-4». «Основное отличие их в то, что „Красуха-2“ подавляет сигналы управления, GPS, спутниковой навигации дронов, беспилотников, самолетов, внося коррективы в их управление. То есть фактически мешая попасть, если это ракета, в цель, потому что будет проведена подмена данных. А „Красуха-4“ — это комплекс, который позволяет подавить и РЛС. Радиолокационные станции сопровождают самолеты, ракеты, дают корректировку. Соответственно, если „Красуха-2“ подавляет сам объект, летящий в воздухе, то „Красуха-4“ и РЛС, которая находится на земле и сопровождает двигающийся авиационный аппарат. Поэтому „Красуха-4“ более эффективна», — отметил Афанасьев. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в составе ВСУ отдельного рода сил — сил беспилотных систем. По его словам, это может помочь армии добиться результата. Председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов заявлял URA.RU, что через полгода-год характер боевых действий в зоне СВО может перейти на совершенно иной уровень. Пехота Украины и РФ будет с трудом покидать подземные сооружения из-за увеличения числа дронов с обеих сторон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские комплексы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) «Красуха-2» и «Красуха-4» перемещаются на грузовых автомобилях и способны блокировать украинские БПЛА на территории противника в зоне СВО. Об этом URA.RU рассказал руководитель «Народного фронта» (общественное движение, созданное в 2011 году по предложению президента РФ Владимира Путина) в Калужской области, эксперт по беспилотным летательным аппаратам, участник СВО Дмитрий Афанасьев. «Такие передвижные комплексы „Красуха-2“ и „Красуха-4“ устанавливаются на грузовых автомобилях. Они полностью помогают [в борьбе с ВСУ]. Могут подавить сигналы управления БПЛА. Блокировать их, подменять на достаточно большом расстоянии, что не всегда возможно на линии боевого самоприкосновения при риске огневого поражения. То есть данные системы позволяют на приличном состоянии от линии боевого соприкосновения производить атаку на летящие объекты и на радиолокационные станции (РЛС). Это более безопасно и более эффективно — сопровождать объекты, которые находятся еще на территории противника», — объяснил Дмитрий Афанасьев. При этом, подчеркнул эксперт по БПЛА, наибольшую пользу российской армии в зоне СВО оказывают комплексы «Красуха-4». «Основное отличие их в то, что „Красуха-2“ подавляет сигналы управления, GPS, спутниковой навигации дронов, беспилотников, самолетов, внося коррективы в их управление. То есть фактически мешая попасть, если это ракета, в цель, потому что будет проведена подмена данных. А „Красуха-4“ — это комплекс, который позволяет подавить и РЛС. Радиолокационные станции сопровождают самолеты, ракеты, дают корректировку. Соответственно, если „Красуха-2“ подавляет сам объект, летящий в воздухе, то „Красуха-4“ и РЛС, которая находится на земле и сопровождает двигающийся авиационный аппарат. Поэтому „Красуха-4“ более эффективна», — отметил Афанасьев. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в составе ВСУ отдельного рода сил — сил беспилотных систем. По его словам, это может помочь армии добиться результата. Председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов заявлял URA.RU, что через полгода-год характер боевых действий в зоне СВО может перейти на совершенно иной уровень. Пехота Украины и РФ будет с трудом покидать подземные сооружения из-за увеличения числа дронов с обеих сторон.