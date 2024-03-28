Mash: самолет с фанатами «Авангарда» экстренно сел в Казани

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Хоккейные фанаты летели на игру любимой команды Фото:

Самолет, на борту которого находились фанаты хоккейного клуба «Авангард», экстренно сел в Казани. Причина — трещина в лобовом стекле. Предварительно, в самолет врезалась птица, сообщает Mash.

По данным telegram-канала, самолет Bombardier CRJ-200 авиакомпании «ЮВТ Аэро» летел из Уфы в Ярославль. На его борту находились, в том числе, 25 фанатов хоккейного клуба «Авангард». «Самолет … вылетел из Уфы в Ярославль в 16:50 мск. Хоккейные фанаты летели в Ярославль на игру омского „Авангарда“ против „Локомотива“», — передает Mash.

По предварительным данным, в лобовое стекло самолета врезалась птица. Поврежден внешний слой обшивки, разгерметизации не было, передает Mash со ссылкой на авиакомпанию.

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Самолет, на борту которого находились фанаты хоккейного клуба «Авангард», экстренно сел в Казани. Причина — трещина в лобовом стекле. Предварительно, в самолет врезалась птица, сообщает Mash. По данным telegram-канала, самолет Bombardier CRJ-200 авиакомпании «ЮВТ Аэро» летел из Уфы в Ярославль. На его борту находились, в том числе, 25 фанатов хоккейного клуба «Авангард». «Самолет … вылетел из Уфы в Ярославль в 16:50 мск. Хоккейные фанаты летели в Ярославль на игру омского „Авангарда“ против „Локомотива“», — передает Mash. По предварительным данным, в лобовое стекло самолета врезалась птица. Поврежден внешний слой обшивки, разгерметизации не было, передает Mash со ссылкой на авиакомпанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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