Mash: самолет с фанатами «Авангарда» экстренно сел в Казани

28 марта 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Хоккейные фанаты летели на игру любимой команды Фото: Александр Мамаев © URA.RU Самолет, на борту которого находились фанаты хоккейного клуба «Авангард», экстренно сел в Казани. Причина — трещина в лобовом стекле. Предварительно, в самолет врезалась птица, сообщает Mash. По данным telegram-канала, самолет Bombardier CRJ-200 авиакомпании «ЮВТ Аэро» летел из Уфы в Ярославль. На его борту находились, в том числе, 25 фанатов хоккейного клуба «Авангард». «Самолет … вылетел из Уфы в Ярославль в 16:50 мск. Хоккейные фанаты летели в Ярославль на игру омского „Авангарда“ против „Локомотива“», — передает Mash. По предварительным данным, в лобовое стекло самолета врезалась птица. Поврежден внешний слой обшивки, разгерметизации не было, передает Mash со ссылкой на авиакомпанию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет, на борту которого находились фанаты хоккейного клуба «Авангард», экстренно сел в Казани. Причина — трещина в лобовом стекле. Предварительно, в самолет врезалась птица, сообщает Mash. По данным telegram-канала, самолет Bombardier CRJ-200 авиакомпании «ЮВТ Аэро» летел из Уфы в Ярославль. На его борту находились, в том числе, 25 фанатов хоккейного клуба «Авангард». «Самолет … вылетел из Уфы в Ярославль в 16:50 мск. Хоккейные фанаты летели в Ярославль на игру омского „Авангарда“ против „Локомотива“», — передает Mash. По предварительным данным, в лобовое стекло самолета врезалась птица. Поврежден внешний слой обшивки, разгерметизации не было, передает Mash со ссылкой на авиакомпанию.