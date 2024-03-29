ВЦИОМ: число патриотов в России достигло рекорда в 21 веке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт "10 лет в родной гавани, Крымская весна" на Красной площади. Москва, патриотизм, триколор, флаг россии, российские флаги
В ВЦИОМ сообщили, что воссоединение Крыма с РФ положительно повлияло на патриотизм Фото:

В настоящее время 94% граждан РФ считают себя патриотами, включая 62% безусловных патриотов. Это является абсолютным рекордом за четверть века наблюдений. Такими данными делится Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который провел опрос.

«На сегодняшний день патриотами себя считают 94% наших сограждан, в том числе безусловными патриотами — 62% (+10 п. п. за последний год), это абсолютный максимум за весь период наблюдений», — передает ВЦИОМ. Данные опубликованы на официальном сайте центра.

По данным опроса, тенденция к «безусловному патриотизму» началась в 2014 году и продолжается до сегодняшнего дня. Она обусловлена событиями, такими как воссоединение Крыма и начало спецоперации в 2022 году. ВЦИОМ отметил, что 82% россиян поделились своим пониманием патриотизма, выделяя три основных семантических поля: первое относится к тому, что представляет собой Родина, второе к тому, что включает в себя любовь к Родине, защиту и уважение к истории и культуре, а третье к необходимым качествам для любящего Родину человека.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл секрет российского патриотизма. По его словам, бережное отношение к культуре и религии населяющих народов России — это основа безопасности РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В настоящее время 94% граждан РФ считают себя патриотами, включая 62% безусловных патриотов. Это является абсолютным рекордом за четверть века наблюдений. Такими данными делится Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который провел опрос. «На сегодняшний день патриотами себя считают 94% наших сограждан, в том числе безусловными патриотами — 62% (+10 п. п. за последний год), это абсолютный максимум за весь период наблюдений», — передает ВЦИОМ. Данные опубликованы на официальном сайте центра. По данным опроса, тенденция к «безусловному патриотизму» началась в 2014 году и продолжается до сегодняшнего дня. Она обусловлена событиями, такими как воссоединение Крыма и начало спецоперации в 2022 году. ВЦИОМ отметил, что 82% россиян поделились своим пониманием патриотизма, выделяя три основных семантических поля: первое относится к тому, что представляет собой Родина, второе к тому, что включает в себя любовь к Родине, защиту и уважение к истории и культуре, а третье к необходимым качествам для любящего Родину человека. Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл секрет российского патриотизма. По его словам, бережное отношение к культуре и религии населяющих народов России — это основа безопасности РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...