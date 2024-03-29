ВЦИОМ: число патриотов в России достигло рекорда в 21 веке

В настоящее время 94% граждан РФ считают себя патриотами, включая 62% безусловных патриотов. Это является абсолютным рекордом за четверть века наблюдений. Такими данными делится Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который провел опрос.
«На сегодняшний день патриотами себя считают 94% наших сограждан, в том числе безусловными патриотами — 62% (+10 п. п. за последний год), это абсолютный максимум за весь период наблюдений», — передает ВЦИОМ. Данные опубликованы
По данным опроса, тенденция к «безусловному патриотизму» началась в 2014 году и продолжается до сегодняшнего дня. Она обусловлена событиями, такими как воссоединение Крыма и начало спецоперации в 2022 году. ВЦИОМ отметил, что 82% россиян поделились своим пониманием патриотизма, выделяя три основных семантических поля: первое относится к тому, что представляет собой Родина, второе к тому, что включает в себя любовь к Родине, защиту и уважение к истории и культуре, а третье к необходимым качествам для любящего Родину человека.
Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл секрет российского патриотизма. По его словам, бережное отношение к культуре и религии населяющих народов России — это основа безопасности РФ.
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