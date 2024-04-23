В МО РФ сообщили о полумиллионных потерях ВСУ с начала СВО: главное о конфликте к вечеру 23 апреля

Шойгу заявил, что с начала СВО Украина потеряла около 500 тысяч военных

23 апреля 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли порядка 500 тысяч военных с февраля 2024 года, заявил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ лишились почти полумиллиона военных с начала спецоперации. Президент Украины Владимир Зеленский договорился с Великобританией о крупнейшем пакете помощи Киеву. Главное о СВО к вечеру 23 апреля — в материале URA.RU. Ход спецоперации на Украине Общие потери украинской армии с начала спецоперации в феврале 2022 года составили порядка 500 тысяч военных. Об этом Шойгу заявил во время заседания Коллегии Минобороны России. Также министр заявил, что ВС РФ повысят интенсивность ударов по украинским логистическим и центрам и базам, где хранится западное оружие. Минобороны РФ впервые отчиталось об уничтожении российской армией пусковой установки зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK. Эти ЗРК использовались на вооружении сил США еще с 1960-х годов. Пленный боец ВСУ заявил, что как только он сдался в российский плен, сослуживцы сразу же открыли по нему минометный огонь. От обстрела его защитили бойцы РФ, передает Пятый канал. Поддержка Киева Зеленский сообщил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен выделить Киеву 500 миллионов фунтов стерлингов (примерно 57,5 миллиарда рублей). Это самый крупный пакет помощи, который предоставлялся украинской стороне. Также Лондон предоставит ракеты Storm Shadow, бронетехнику, плавсредства и боеприпасы. Возвращение Киевом утраченных территорий Украина вряд ли сможет вернуть территории, которые у нее были до конфликта с РФ. Об этом написали в газете The New York Times, назвав такой сценарий нереалистичным. Автор статьи заявил, что стране лучше сохранить уже имеющиеся земли. Похороны военкора Еремина В Москве прошли похороны погибшего 19 апреля в зоне СВО военкора «Известий» Семена Еремина. Также президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ лишились почти полумиллиона военных с начала спецоперации. Президент Украины Владимир Зеленский договорился с Великобританией о крупнейшем пакете помощи Киеву. Главное о СВО к вечеру 23 апреля — в материале URA.RU. Общие потери украинской армии с начала спецоперации в феврале 2022 года составили порядка 500 тысяч военных. Об этом Шойгу заявил во время заседания Коллегии Минобороны России. Также министр заявил, что ВС РФ повысят интенсивность ударов по украинским логистическим и центрам и базам, где хранится западное оружие. Минобороны РФ впервые отчиталось об уничтожении российской армией пусковой установки зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK. Эти ЗРК использовались на вооружении сил США еще с 1960-х годов. Пленный боец ВСУ заявил, что как только он сдался в российский плен, сослуживцы сразу же открыли по нему минометный огонь. От обстрела его защитили бойцы РФ, передает Пятый канал. Зеленский сообщил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен выделить Киеву 500 миллионов фунтов стерлингов (примерно 57,5 миллиарда рублей). Это самый крупный пакет помощи, который предоставлялся украинской стороне. Также Лондон предоставит ракеты Storm Shadow, бронетехнику, плавсредства и боеприпасы. Украина вряд ли сможет вернуть территории, которые у нее были до конфликта с РФ. Об этом написали в газете The New York Times, назвав такой сценарий нереалистичным. Автор статьи заявил, что стране лучше сохранить уже имеющиеся земли. В Москве прошли похороны погибшего 19 апреля в зоне СВО военкора «Известий» Семена Еремина. Также президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.