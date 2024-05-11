ВСУ обстреляли парк аттракционов в Стаханове в ЛНР

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Парк аттракционов «Горняк» в Стаханове пострадал в результате обстрела
Парк аттракционов «Горняк» в Стаханове пострадал в результате обстрела Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Парк аттракционов «Горняк» в Стаханове (ЛНР) пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава города Сергей Жевлаков.

«Сегодня ночью, около 01:01, Стаханов оказался под огнем со стороны вооруженных формирований Украины. Снаряды попали в центр парка «Горняк», — написал Жевлаков в своем telegram-канале.

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По его словам, один снаряд упал на пешеходную дорожку рядом с детскими аттракционами, второй — на аллею. В результате нанесен урон инфраструктуре парка: перебиты линии и фонари наружного освещения, посечены осколками аттракционы и касса продажи билетов. Никто из жителей не пострадал. Сейчас в парке ведутся восстановительные работы.

Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Ровеньки в Луганской Народной Республике. В результате начался пожар в районе нефтебазы.

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Парк аттракционов «Горняк» в Стаханове (ЛНР) пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава города Сергей Жевлаков. «Сегодня ночью, около 01:01, Стаханов оказался под огнем со стороны вооруженных формирований Украины. Снаряды попали в центр парка «Горняк», — написал Жевлаков в своем telegram-канале. По его словам, один снаряд упал на пешеходную дорожку рядом с детскими аттракционами, второй — на аллею. В результате нанесен урон инфраструктуре парка: перебиты линии и фонари наружного освещения, посечены осколками аттракционы и касса продажи билетов. Никто из жителей не пострадал. Сейчас в парке ведутся восстановительные работы. Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Ровеньки в Луганской Народной Республике. В результате начался пожар в районе нефтебазы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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