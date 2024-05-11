ВСУ обстреляли парк аттракционов в Стаханове в ЛНР

Парк аттракционов «Горняк» в Стаханове (ЛНР) пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава города Сергей Жевлаков.
«Сегодня ночью, около 01:01, Стаханов оказался под огнем со стороны вооруженных формирований Украины. Снаряды попали в центр парка «Горняк», — написал Жевлаков в
По его словам, один снаряд упал на пешеходную дорожку рядом с детскими аттракционами, второй — на аллею. В результате нанесен урон инфраструктуре парка: перебиты линии и фонари наружного освещения, посечены осколками аттракционы и касса продажи билетов. Никто из жителей не пострадал. Сейчас в парке ведутся восстановительные работы.
Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Ровеньки в Луганской Народной Республике. В результате начался пожар в районе нефтебазы.
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