ВСУ обстреляли парк аттракционов в Стаханове в ЛНР

11 мая 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Парк аттракционов «Горняк» в Стаханове пострадал в результате обстрела Фото: telegram-канал главы города Сергея Жевлакова (https://t.me/SV_Zhevlakov/846?single) новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Парк аттракционов «Горняк» в Стаханове (ЛНР) пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава города Сергей Жевлаков. «Сегодня ночью, около 01:01, Стаханов оказался под огнем со стороны вооруженных формирований Украины. Снаряды попали в центр парка «Горняк», — написал Жевлаков в своем telegram-канале . Новость по теме ВСУ ударили по нефтебазе в ЛНР: что известно о погибших и разрушениях По его словам, один снаряд упал на пешеходную дорожку рядом с детскими аттракционами, второй — на аллею. В результате нанесен урон инфраструктуре парка: перебиты линии и фонари наружного освещения, посечены осколками аттракционы и касса продажи билетов. Никто из жителей не пострадал. Сейчас в парке ведутся восстановительные работы. Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Ровеньки в Луганской Народной Республике. В результате начался пожар в районе нефтебазы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парк аттракционов «Горняк» в Стаханове (ЛНР) пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава города Сергей Жевлаков. «Сегодня ночью, около 01:01, Стаханов оказался под огнем со стороны вооруженных формирований Украины. Снаряды попали в центр парка «Горняк», — написал Жевлаков в своем telegram-канале. По его словам, один снаряд упал на пешеходную дорожку рядом с детскими аттракционами, второй — на аллею. В результате нанесен урон инфраструктуре парка: перебиты линии и фонари наружного освещения, посечены осколками аттракционы и касса продажи билетов. Никто из жителей не пострадал. Сейчас в парке ведутся восстановительные работы. Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Ровеньки в Луганской Народной Республике. В результате начался пожар в районе нефтебазы.