13 мая 2024

«Известия»: в регионах РФ пропал важный препарат для терапии онкологических заболеваний

«Известия»: Из российских аптек исчез «Эндоксан»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему заболевания. Екатеринбург, таблетки, лекарство, лекарства, медицинские препараты, медпрепараты
«Эндоксан» сейчас есть в 19 регионах РФ только в таблетках Фото:

С прилавков российских аптек исчез медикамент «Эндоксан», предназначенный для лечения онкологических и онкогематологических заболеваний. Лекарство не продается как минимум в 50 регионах, при этом его отечественные аналоги отсутствуют.

«Пациенты с онкологическими заболеваниями столкнулись с нехваткой препаратов с действующим веществом циклофосфамид. Они выпускаются в форме таблеток и порошка. При этом таблетки производит только американская фармкомпания Baxter под торговым наименованием «Эндоксан», — пишут «Известия».

Издание уточняет, что в 19 регионах «Эндоксан» есть в небольшом количестве как порошок. При этом на некоторых сайтах указано, что данный препарат в форме таблеток в Россию больше не поставляется.

В марте из аптек разных регионов России начали пропадать препараты, которые содержат вещество циклоспорин. Это лекарство необходимо пациентам с офтальмологическими и кожными болезнями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С прилавков российских аптек исчез медикамент «Эндоксан», предназначенный для лечения онкологических и онкогематологических заболеваний. Лекарство не продается как минимум в 50 регионах, при этом его отечественные аналоги отсутствуют. «Пациенты с онкологическими заболеваниями столкнулись с нехваткой препаратов с действующим веществом циклофосфамид. Они выпускаются в форме таблеток и порошка. При этом таблетки производит только американская фармкомпания Baxter под торговым наименованием «Эндоксан», — пишут «Известия». Издание уточняет, что в 19 регионах «Эндоксан» есть в небольшом количестве как порошок. При этом на некоторых сайтах указано, что данный препарат в форме таблеток в Россию больше не поставляется. В марте из аптек разных регионов России начали пропадать препараты, которые содержат вещество циклоспорин. Это лекарство необходимо пациентам с офтальмологическими и кожными болезнями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...