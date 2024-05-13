«Известия»: в регионах РФ пропал важный препарат для терапии онкологических заболеваний

«Известия»: Из российских аптек исчез «Эндоксан»

14 мая 2024 в 04:09 Размер текста - 17 +

«Эндоксан» сейчас есть в 19 регионах РФ только в таблетках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С прилавков российских аптек исчез медикамент «Эндоксан», предназначенный для лечения онкологических и онкогематологических заболеваний. Лекарство не продается как минимум в 50 регионах, при этом его отечественные аналоги отсутствуют. «Пациенты с онкологическими заболеваниями столкнулись с нехваткой препаратов с действующим веществом циклофосфамид. Они выпускаются в форме таблеток и порошка. При этом таблетки производит только американская фармкомпания Baxter под торговым наименованием «Эндоксан», — пишут «Известия». Издание уточняет, что в 19 регионах «Эндоксан» есть в небольшом количестве как порошок. При этом на некоторых сайтах указано, что данный препарат в форме таблеток в Россию больше не поставляется. В марте из аптек разных регионов России начали пропадать препараты, которые содержат вещество циклоспорин. Это лекарство необходимо пациентам с офтальмологическими и кожными болезнями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С прилавков российских аптек исчез медикамент «Эндоксан», предназначенный для лечения онкологических и онкогематологических заболеваний. Лекарство не продается как минимум в 50 регионах, при этом его отечественные аналоги отсутствуют. «Пациенты с онкологическими заболеваниями столкнулись с нехваткой препаратов с действующим веществом циклофосфамид. Они выпускаются в форме таблеток и порошка. При этом таблетки производит только американская фармкомпания Baxter под торговым наименованием «Эндоксан», — пишут «Известия». Издание уточняет, что в 19 регионах «Эндоксан» есть в небольшом количестве как порошок. При этом на некоторых сайтах указано, что данный препарат в форме таблеток в Россию больше не поставляется. В марте из аптек разных регионов России начали пропадать препараты, которые содержат вещество циклоспорин. Это лекарство необходимо пациентам с офтальмологическими и кожными болезнями.