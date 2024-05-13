«Известия»: в регионах РФ пропал важный препарат для терапии онкологических заболеваний

С прилавков российских аптек исчез медикамент «Эндоксан», предназначенный для лечения онкологических и онкогематологических заболеваний. Лекарство не продается как минимум в 50 регионах, при этом его отечественные аналоги отсутствуют.
«Пациенты с онкологическими заболеваниями столкнулись с нехваткой препаратов с действующим веществом циклофосфамид. Они выпускаются в форме таблеток и порошка. При этом таблетки производит только американская фармкомпания Baxter под торговым наименованием «Эндоксан», — пишут «Известия».
Издание уточняет, что в 19 регионах «Эндоксан» есть в небольшом количестве как порошок. При этом на некоторых сайтах указано, что данный препарат в форме таблеток в Россию больше не поставляется.
В марте из аптек разных регионов России начали пропадать препараты, которые содержат вещество циклоспорин. Это лекарство необходимо пациентам с офтальмологическими и кожными болезнями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!