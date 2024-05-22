В Петербурге поймали ОПГ, ввозившую в Россию мигрантов-террористов

В Санкт-Петербурге был перекрыт канал незаконной миграции. Члены преступной группы за время своей работы легализовали в РФ более трех тысяч мигрантов, в том числе ранее осужденных за совершение преступлений террористического характера.
«Сегодня в Санкт-Петербурге правоохранительными органами пресечена деятельность преступной группы, члены которой организовали незаконный канал миграции», — заявил источник РИА Новости. Он отметил, что группа помогала иностранцам с документами, трудовыми патентами, а также с разрешениями на временное пребывание и сертификатами на знание русского языка.
Для этого было создано специальное ООО. Однако фактически компания не работала для целей, ради которой создавалась. На самом деле она занималась нелегальной регистрацией мигрантов.
Она легализовала в России более трех тысяч человек. Часть из них ранее была осуждена за преступления террористического характера.
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