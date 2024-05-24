Путин обратился к новому президенту Вьетнама после избрания

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Владимир Путин поздравил Тао Лама со вступлением на должность президента Вьетнама
Владимир Путин поздравил Тао Лама со вступлением на должность президента Вьетнама Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил президента Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) То Лама с его избранием на соответствующий пост. В своем обращении российский лидер выразил на дальнейшее сотрудничество между Вьетнамом и Россией. Обращение опубликовано на сайте вьетнамского издания Vietnam+. 

«Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вьетнамско-российские отношения динамично развиваются. Он выразил надежду, что на своем посту То Лам продолжит способствовать конструктивному двустороннему сотрудничеству во всех сферах на благо всего мира», — отмечается на сайте издания. Также авторы подчеркивают, что отношения России и Вьетнама способствуют укреплению безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия и Вьетнам взаимодействуют друг с другом, развивая двусторонние отношения. Ханой также является в настоящий момент кандидатом на вступление в БРИКС. Власти страны прорабатывают все юридические нюансы для вступления в объединение стран.

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Президент России Владимир Путин поздравил президента Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) То Лама с его избранием на соответствующий пост. В своем обращении российский лидер выразил на дальнейшее сотрудничество между Вьетнамом и Россией. Обращение опубликовано на сайте вьетнамского издания Vietnam+.  «Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вьетнамско-российские отношения динамично развиваются. Он выразил надежду, что на своем посту То Лам продолжит способствовать конструктивному двустороннему сотрудничеству во всех сферах на благо всего мира», — отмечается на сайте издания. Также авторы подчеркивают, что отношения России и Вьетнама способствуют укреплению безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия и Вьетнам взаимодействуют друг с другом, развивая двусторонние отношения. Ханой также является в настоящий момент кандидатом на вступление в БРИКС. Власти страны прорабатывают все юридические нюансы для вступления в объединение стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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