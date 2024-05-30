30 мая 2024

Шольц оценил вероятность конфликта НАТО с Россией

Шольц заявил, что не ожидает конфликта НАТО с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Шольц заявил, что целью ФРГ является избежание конфликта с РФ Фото:
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Канцлер Германии Олаф Шольц исключил вероятность конфликта между странами НАТО и Россией. Об этом он заявил во время общения с читателями немецкой газеты Thüringer Allgemeine.

«Я уверен, что в предстоящее время этого не произойдет, и мы проводим такую политику, чтобы этого и не случилось», — подчеркнул Шольц в беседе с журналистами. Видео выступления появилось на youtube-канале газеты. Канцлер подчеркнул, что целью немецкого правительства является избежание конфликта через дипломатически мотивированную политику.

Шольц также выразил готовность к возобновлению дипломатического диалога, напомнив о создании СБСЕ и ОБСЕ как примерах успешного международного сотрудничества. Эти заявления канцлера ФРГ стали ответом на опасения по поводу углубления напряженности в отношениях между Россией и странами Запада.

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Канцлер Германии Олаф Шольц исключил вероятность конфликта между странами НАТО и Россией. Об этом он заявил во время общения с читателями немецкой газеты Thüringer Allgemeine. «Я уверен, что в предстоящее время этого не произойдет, и мы проводим такую политику, чтобы этого и не случилось», — подчеркнул Шольц в беседе с журналистами. Видео выступления появилось на youtube-канале газеты. Канцлер подчеркнул, что целью немецкого правительства является избежание конфликта через дипломатически мотивированную политику. Шольц также выразил готовность к возобновлению дипломатического диалога, напомнив о создании СБСЕ и ОБСЕ как примерах успешного международного сотрудничества. Эти заявления канцлера ФРГ стали ответом на опасения по поводу углубления напряженности в отношениях между Россией и странами Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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