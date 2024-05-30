Шольц оценил вероятность конфликта НАТО с Россией

Шольц заявил, что не ожидает конфликта НАТО с РФ

31 мая 2024 в 01:43 Размер текста - 17 +

Шольц заявил, что целью ФРГ является избежание конфликта с РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц исключил вероятность конфликта между странами НАТО и Россией. Об этом он заявил во время общения с читателями немецкой газеты Thüringer Allgemeine. «Я уверен, что в предстоящее время этого не произойдет, и мы проводим такую политику, чтобы этого и не случилось», — подчеркнул Шольц в беседе с журналистами. Видео выступления появилось на youtube-канале газеты. Канцлер подчеркнул, что целью немецкого правительства является избежание конфликта через дипломатически мотивированную политику. Шольц также выразил готовность к возобновлению дипломатического диалога, напомнив о создании СБСЕ и ОБСЕ как примерах успешного международного сотрудничества. Эти заявления канцлера ФРГ стали ответом на опасения по поводу углубления напряженности в отношениях между Россией и странами Запада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил вероятность конфликта между странами НАТО и Россией. Об этом он заявил во время общения с читателями немецкой газеты Thüringer Allgemeine. «Я уверен, что в предстоящее время этого не произойдет, и мы проводим такую политику, чтобы этого и не случилось», — подчеркнул Шольц в беседе с журналистами. Видео выступления появилось на youtube-канале газеты. Канцлер подчеркнул, что целью немецкого правительства является избежание конфликта через дипломатически мотивированную политику. Шольц также выразил готовность к возобновлению дипломатического диалога, напомнив о создании СБСЕ и ОБСЕ как примерах успешного международного сотрудничества. Эти заявления канцлера ФРГ стали ответом на опасения по поводу углубления напряженности в отношениях между Россией и странами Запада.