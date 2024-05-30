Канцлер Германии Олаф Шольц исключил вероятность конфликта между странами НАТО и Россией. Об этом он заявил во время общения с читателями немецкой газеты Thüringer Allgemeine.
«Я уверен, что в предстоящее время этого не произойдет, и мы проводим такую политику, чтобы этого и не случилось», — подчеркнул Шольц в беседе с журналистами. Видео выступления появилось на youtube-канале газеты. Канцлер подчеркнул, что целью немецкого правительства является избежание конфликта через дипломатически мотивированную политику.
Шольц также выразил готовность к возобновлению дипломатического диалога, напомнив о создании СБСЕ и ОБСЕ как примерах успешного международного сотрудничества. Эти заявления канцлера ФРГ стали ответом на опасения по поводу углубления напряженности в отношениях между Россией и странами Запада.
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Канцлер Германии Олаф Шольц исключил вероятность конфликта между странами НАТО и Россией. Об этом он заявил во время общения с читателями немецкой газеты Thüringer Allgemeine. «Я уверен, что в предстоящее время этого не произойдет, и мы проводим такую политику, чтобы этого и не случилось», — подчеркнул Шольц в беседе с журналистами. Видео выступления появилось на youtube-канале газеты. Канцлер подчеркнул, что целью немецкого правительства является избежание конфликта через дипломатически мотивированную политику. Шольц также выразил готовность к возобновлению дипломатического диалога, напомнив о создании СБСЕ и ОБСЕ как примерах успешного международного сотрудничества. Эти заявления канцлера ФРГ стали ответом на опасения по поводу углубления напряженности в отношениях между Россией и странами Запада.