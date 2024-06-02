Российский инженер придумал, как модифицировать пулемет полувековой давности

Mash: инженер Васильев улучшил пулемет ГШГ, заменив на нем двигатель
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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, пулемет, нато, наемник,  stock
Пулемет ГШГ 7.62 получил новый двигатель, что улучшило его стрельбу, пишет Mash Фото:

Российский инженер Игорь Васильев модифицировал советский четырехствольный авиационный пулемет ГШГ 7.62, разработанный в 1968 году для борьбы с беспилотными катерами. Он заменил газовый двигатель на электрический, что увеличило время непрерывной стрельбы у оружия. Об этом пишет telegram-канал Mash.

«Советский четырехствольный авиационный пулемет ГШГ 7.62 модифицировали для борьбы с катерами-камикадзе. Теперь его можно ставить на боевые корабли и любой транспорт — от багги до тяжелых машин. <…> Российский инженер Игорь Васильев придумал заменить газовый двигатель на электрический. Теперь можно произвольно менять темп — от 5 до 100 выстрелов в секунду. Это увеличило время непрерывной работы», — передает канал.

Уточняется, что раньше пулемет перегревался после восьми секунд непрерывной стрельбы. Обновленное оружие уже опробовали в действии, установив его на катере. Улучшенный ГШГ 7.62 успешно справился с метровой целью на расстоянии 150-200 метров.

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Российский инженер Игорь Васильев модифицировал советский четырехствольный авиационный пулемет ГШГ 7.62, разработанный в 1968 году для борьбы с беспилотными катерами. Он заменил газовый двигатель на электрический, что увеличило время непрерывной стрельбы у оружия. Об этом пишет telegram-канал Mash. «Советский четырехствольный авиационный пулемет ГШГ 7.62 модифицировали для борьбы с катерами-камикадзе. Теперь его можно ставить на боевые корабли и любой транспорт — от багги до тяжелых машин. <…> Российский инженер Игорь Васильев придумал заменить газовый двигатель на электрический. Теперь можно произвольно менять темп — от 5 до 100 выстрелов в секунду. Это увеличило время непрерывной работы», — передает канал. Уточняется, что раньше пулемет перегревался после восьми секунд непрерывной стрельбы. Обновленное оружие уже опробовали в действии, установив его на катере. Улучшенный ГШГ 7.62 успешно справился с метровой целью на расстоянии 150-200 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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