Российский инженер придумал, как модифицировать пулемет полувековой давности

Mash: инженер Васильев улучшил пулемет ГШГ, заменив на нем двигатель

02 июня 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Пулемет ГШГ 7.62 получил новый двигатель, что улучшило его стрельбу, пишет Mash Фото: Министерство обороны Великобритании Российский инженер Игорь Васильев модифицировал советский четырехствольный авиационный пулемет ГШГ 7.62, разработанный в 1968 году для борьбы с беспилотными катерами. Он заменил газовый двигатель на электрический, что увеличило время непрерывной стрельбы у оружия. Об этом пишет telegram-канал Mash. «Советский четырехствольный авиационный пулемет ГШГ 7.62 модифицировали для борьбы с катерами-камикадзе. Теперь его можно ставить на боевые корабли и любой транспорт — от багги до тяжелых машин. <…> Российский инженер Игорь Васильев придумал заменить газовый двигатель на электрический. Теперь можно произвольно менять темп — от 5 до 100 выстрелов в секунду. Это увеличило время непрерывной работы», — передает канал. Уточняется, что раньше пулемет перегревался после восьми секунд непрерывной стрельбы. Обновленное оружие уже опробовали в действии, установив его на катере. Улучшенный ГШГ 7.62 успешно справился с метровой целью на расстоянии 150-200 метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский инженер Игорь Васильев модифицировал советский четырехствольный авиационный пулемет ГШГ 7.62, разработанный в 1968 году для борьбы с беспилотными катерами. Он заменил газовый двигатель на электрический, что увеличило время непрерывной стрельбы у оружия. Об этом пишет telegram-канал Mash. «Советский четырехствольный авиационный пулемет ГШГ 7.62 модифицировали для борьбы с катерами-камикадзе. Теперь его можно ставить на боевые корабли и любой транспорт — от багги до тяжелых машин. <…> Российский инженер Игорь Васильев придумал заменить газовый двигатель на электрический. Теперь можно произвольно менять темп — от 5 до 100 выстрелов в секунду. Это увеличило время непрерывной работы», — передает канал. Уточняется, что раньше пулемет перегревался после восьми секунд непрерывной стрельбы. Обновленное оружие уже опробовали в действии, установив его на катере. Улучшенный ГШГ 7.62 успешно справился с метровой целью на расстоянии 150-200 метров.