Россия лишила аккредитации журналиста из Австрии в качестве ответной меры на действия австрийских властей в отношении российского журналиста, который работал в Вене. Австрия в конце апреля отозвала постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС и приказала ему покинуть страну. Об этом рассказали в МИД РФ.
«Приняты зеркальные меры к журналисту московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) М.Книпс-Виттинг. 10 июня ей предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории Российской Федерации», — говорится в сообщении МИД на официальном сайте.
Там добавили, что подобные действия являются вынужденными ответными мерами. Однако, Россия готова рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ORF в России после создания условий для работы представителей российских медиа в Австрии и полноценного возобновления деятельности корпункта ТАСС в Вене, заключили в министерстве.
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