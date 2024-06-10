10 июня 2024

Россия лишила аккредитации журналиста из Австрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия ожидает от Австрии создания должных условий для работы представителей российских медиа, заявили в МИД РФ
Россия ожидает от Австрии создания должных условий для работы представителей российских медиа, заявили в МИД РФ Фото:

Россия лишила аккредитации журналиста из Австрии в качестве ответной меры на действия австрийских властей в отношении российского журналиста, который работал в Вене. Австрия в конце апреля отозвала постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС и приказала ему покинуть страну. Об этом рассказали в МИД РФ. 

«Приняты зеркальные меры к журналисту московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) М.Книпс-Виттинг. 10 июня ей предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории Российской Федерации», — говорится в сообщении МИД на официальном сайте. 

Там добавили, что подобные действия являются вынужденными ответными мерами. Однако, Россия готова рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ORF в России после создания условий для работы представителей российских медиа в Австрии и полноценного возобновления деятельности корпункта ТАСС в Вене, заключили в министерстве.

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Россия лишила аккредитации журналиста из Австрии в качестве ответной меры на действия австрийских властей в отношении российского журналиста, который работал в Вене. Австрия в конце апреля отозвала постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС и приказала ему покинуть страну. Об этом рассказали в МИД РФ.  «Приняты зеркальные меры к журналисту московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) М.Книпс-Виттинг. 10 июня ей предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории Российской Федерации», — говорится в сообщении МИД на официальном сайте.  Там добавили, что подобные действия являются вынужденными ответными мерами. Однако, Россия готова рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ORF в России после создания условий для работы представителей российских медиа в Австрии и полноценного возобновления деятельности корпункта ТАСС в Вене, заключили в министерстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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