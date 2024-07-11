Мишустин выделил 3,6 млрд рублей на восстановление электросетей

11 июля 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Мишустин анонсировал выделение средств для реконструкции электросетей и оборудования Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил для восстановления электросетей и оборудования порядка 3,6 миллиарда рублей. Из этой суммы около 780 миллионов рублей будет направлено на реконструкцию. Об этом сообщает правительство России. «Такая помощь позволит оперативно проводить ремонт там, где требуется, чтобы гарантировать надежное и безопасное энергоснабжение всех потребителей новых регионов», — заявил Мишустин. Его слова передает telegram-канал российского правительства. Отмечается, что всего на восстановление электросетей и оборудования для аварийного резерва в новых регионах РФ будет выделено 3,6 миллиарда рублей. Так, для ремонта и модернизации распределительных сетей планируется выделить около 780 миллионов рублей. Эти средства пойдут на приобретение необходимой специализированной техники, инструментов, защитной одежды и других средств индивидуальной защиты для работников отрасли. Более значительная часть финансирования, свыше 2,8 миллиарда рублей, будет использована для закупки оборудования и материалов, которые необходимы для обеспечения надежной работы объектов электроэнергетики. Это позволит повысить качество энергоснабжения и минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций. Ранее российские ученые в сотрудничестве с международными экспертами достигли значительного прогресса в области прогнозирования работы энергосистем. Созданная нейросеть способна с высокой точностью предсказывать потенциальные колебания в энергосети за сутки наперед. Используя обширный набор данных, программа демонстрирует результаты, стремящиеся к 100% точности прогноза, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил для восстановления электросетей и оборудования порядка 3,6 миллиарда рублей. Из этой суммы около 780 миллионов рублей будет направлено на реконструкцию. Об этом сообщает правительство России. «Такая помощь позволит оперативно проводить ремонт там, где требуется, чтобы гарантировать надежное и безопасное энергоснабжение всех потребителей новых регионов», — заявил Мишустин. Его слова передает telegram-канал российского правительства. Отмечается, что всего на восстановление электросетей и оборудования для аварийного резерва в новых регионах РФ будет выделено 3,6 миллиарда рублей. Так, для ремонта и модернизации распределительных сетей планируется выделить около 780 миллионов рублей. Эти средства пойдут на приобретение необходимой специализированной техники, инструментов, защитной одежды и других средств индивидуальной защиты для работников отрасли. Более значительная часть финансирования, свыше 2,8 миллиарда рублей, будет использована для закупки оборудования и материалов, которые необходимы для обеспечения надежной работы объектов электроэнергетики. Это позволит повысить качество энергоснабжения и минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций. Ранее российские ученые в сотрудничестве с международными экспертами достигли значительного прогресса в области прогнозирования работы энергосистем. Созданная нейросеть способна с высокой точностью предсказывать потенциальные колебания в энергосети за сутки наперед. Используя обширный набор данных, программа демонстрирует результаты, стремящиеся к 100% точности прогноза, пишет RT.