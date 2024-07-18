Врач объяснила, чем грозит полный отказ от красного мяса

Врач Абдулова: для лечения анемии нужно включить в рацион белковую пищу
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Алебашевский Bazar. Тюмень, овощи, фрукты, говядина, мясо, сырое мясо
Мода на отказ от красного мяса опасна для здоровья, сказала врач Лилия Абдулова Фото:

Отказ от красного мяса может быть опасен для здоровья человека. При низком уровне ферритина, в составе которого железо запасается в тканях, необходимо включать в рацион белковую пищу и два-три раза в неделю употреблять красное мясо. Об этом сообщила врач превентивной медицины клиники К+31 Лилия Абдулова.

«В целом сейчас есть мода на то, чтобы люди переставали есть красное мясо. И, к сожалению, из-за этого из рациона практически пропадают продукты, содержащие гемовое железо, то есть, животного происхождения. Гречкой, яблоками и гранатом невозможно поднять себе уровень железа», — сказала Абдулова в разговоре с порталом «Страсти».

По словам врача, дефицит белка — эпидемия нынешнего времени, поскольку многие люди строят свой рацион на основе быстрых углеводов. Человек должен употреблять около 70 граммов белка в день, но большая часть людей съедает только 30-40.

Ранее диетолог рассказала о случае, когда мясо влияет на развитие рака. Так, употребление в пищу обработанного мяса увеличивает риск развития рака прямой кишки.

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Отказ от красного мяса может быть опасен для здоровья человека. При низком уровне ферритина, в составе которого железо запасается в тканях, необходимо включать в рацион белковую пищу и два-три раза в неделю употреблять красное мясо. Об этом сообщила врач превентивной медицины клиники К+31 Лилия Абдулова. «В целом сейчас есть мода на то, чтобы люди переставали есть красное мясо. И, к сожалению, из-за этого из рациона практически пропадают продукты, содержащие гемовое железо, то есть, животного происхождения. Гречкой, яблоками и гранатом невозможно поднять себе уровень железа», — сказала Абдулова в разговоре с порталом «Страсти». По словам врача, дефицит белка — эпидемия нынешнего времени, поскольку многие люди строят свой рацион на основе быстрых углеводов. Человек должен употреблять около 70 граммов белка в день, но большая часть людей съедает только 30-40. Ранее диетолог рассказала о случае, когда мясо влияет на развитие рака. Так, употребление в пищу обработанного мяса увеличивает риск развития рака прямой кишки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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