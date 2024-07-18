Врач объяснила, чем грозит полный отказ от красного мяса

Врач Абдулова: для лечения анемии нужно включить в рацион белковую пищу

18 июля 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Мода на отказ от красного мяса опасна для здоровья, сказала врач Лилия Абдулова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Отказ от красного мяса может быть опасен для здоровья человека. При низком уровне ферритина, в составе которого железо запасается в тканях, необходимо включать в рацион белковую пищу и два-три раза в неделю употреблять красное мясо. Об этом сообщила врач превентивной медицины клиники К+31 Лилия Абдулова. «В целом сейчас есть мода на то, чтобы люди переставали есть красное мясо. И, к сожалению, из-за этого из рациона практически пропадают продукты, содержащие гемовое железо, то есть, животного происхождения. Гречкой, яблоками и гранатом невозможно поднять себе уровень железа», — сказала Абдулова в разговоре с порталом «Страсти». По словам врача, дефицит белка — эпидемия нынешнего времени, поскольку многие люди строят свой рацион на основе быстрых углеводов. Человек должен употреблять около 70 граммов белка в день, но большая часть людей съедает только 30-40. Ранее диетолог рассказала о случае, когда мясо влияет на развитие рака. Так, употребление в пищу обработанного мяса увеличивает риск развития рака прямой кишки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отказ от красного мяса может быть опасен для здоровья человека. При низком уровне ферритина, в составе которого железо запасается в тканях, необходимо включать в рацион белковую пищу и два-три раза в неделю употреблять красное мясо. Об этом сообщила врач превентивной медицины клиники К+31 Лилия Абдулова. «В целом сейчас есть мода на то, чтобы люди переставали есть красное мясо. И, к сожалению, из-за этого из рациона практически пропадают продукты, содержащие гемовое железо, то есть, животного происхождения. Гречкой, яблоками и гранатом невозможно поднять себе уровень железа», — сказала Абдулова в разговоре с порталом «Страсти». По словам врача, дефицит белка — эпидемия нынешнего времени, поскольку многие люди строят свой рацион на основе быстрых углеводов. Человек должен употреблять около 70 граммов белка в день, но большая часть людей съедает только 30-40. Ранее диетолог рассказала о случае, когда мясо влияет на развитие рака. Так, употребление в пищу обработанного мяса увеличивает риск развития рака прямой кишки.