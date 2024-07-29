Комиссия в США заявила о нехватке потенциала для победы над противником в бою

30 июля 2024 в 04:54 Размер текста - 17 +

Комиссия рекомендует Вашингтону продолжать инвестировать в укрепление союзников Фото: Георгий Бергал © URA.RU США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией и не смогут одержать победу в случае войны с этими странами. Об этом говорится в документе комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND (внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ). «Соединенные Штаты не могут конкурировать с Китаем, Россией и их партнерами в одиночку и, конечно, не могут выиграть войну подобным образом», — говорится в документе комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND. Комиссия рекомендует Вашингтону продолжать инвестировать в укрепление союзников и военную интеграцию с ними. Отмечается, что альянсы не являются универсальным решением, но структура вооруженных сил США должна учитывать силы и обязательства союзников. Доклад подчеркивает, что полномасштабная война с равным противником приведет к разрушительным последствиям для США. * Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией и не смогут одержать победу в случае войны с этими странами. Об этом говорится в документе комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND (внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ). «Соединенные Штаты не могут конкурировать с Китаем, Россией и их партнерами в одиночку и, конечно, не могут выиграть войну подобным образом», — говорится в документе комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND. Комиссия рекомендует Вашингтону продолжать инвестировать в укрепление союзников и военную интеграцию с ними. Отмечается, что альянсы не являются универсальным решением, но структура вооруженных сил США должна учитывать силы и обязательства союзников. Доклад подчеркивает, что полномасштабная война с равным противником приведет к разрушительным последствиям для США. * Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.