Комиссия в США заявила о нехватке потенциала для победы над противником в бою

США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией и не смогут одержать победу в случае войны с этими странами. Об этом говорится в документе комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND (внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ).
«Соединенные Штаты не могут конкурировать с Китаем, Россией и их партнерами в одиночку и, конечно, не могут выиграть войну подобным образом», — говорится в документе комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND. Комиссия рекомендует Вашингтону продолжать инвестировать в укрепление союзников и военную интеграцию с ними.
Отмечается, что альянсы не являются универсальным решением, но структура вооруженных сил США должна учитывать силы и обязательства союзников. Доклад подчеркивает, что полномасштабная война с равным противником приведет к разрушительным последствиям для США.
* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
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