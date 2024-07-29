29 июля 2024

Комиссия в США заявила о нехватке потенциала для победы над противником в бою

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Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша
Комиссия рекомендует Вашингтону продолжать инвестировать в укрепление союзников Фото:

США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией и не смогут одержать победу в случае войны с этими странами. Об этом говорится в документе комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND (внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ).

«Соединенные Штаты не могут конкурировать с Китаем, Россией и их партнерами в одиночку и, конечно, не могут выиграть войну подобным образом», — говорится в документе комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND. Комиссия рекомендует Вашингтону продолжать инвестировать в укрепление союзников и военную интеграцию с ними.

Отмечается, что альянсы не являются универсальным решением, но структура вооруженных сил США должна учитывать силы и обязательства союзников. Доклад подчеркивает, что полномасштабная война с равным противником приведет к разрушительным последствиям для США.

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

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США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией и не смогут одержать победу в случае войны с этими странами. Об этом говорится в документе комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND (внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ). «Соединенные Штаты не могут конкурировать с Китаем, Россией и их партнерами в одиночку и, конечно, не могут выиграть войну подобным образом», — говорится в документе комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND. Комиссия рекомендует Вашингтону продолжать инвестировать в укрепление союзников и военную интеграцию с ними. Отмечается, что альянсы не являются универсальным решением, но структура вооруженных сил США должна учитывать силы и обязательства союзников. Доклад подчеркивает, что полномасштабная война с равным противником приведет к разрушительным последствиям для США. * Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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