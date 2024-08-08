Депутат Милонов нашел применение родовому особняку экс-замминистра МО Иванова

Депутат Милонов: особняк экс-замминистра МО Иванова необходимо продать

08 августа 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Депутат Милонов считает, что особняк экс-замминистра МО Тимура Иванова необходимо продать, а не сносить Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Особняк экс-замминистра обороны РФ, который сейчас предлагается снести, необходимо продать, а вырученные средства направить на армию России. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. «Я думаю, что лучше это поместье легализовать и продать. Получится очень хорошая сумма. Считаю, что эти деньги нужно потратить на русскую армию», — сообщил Виталий Милонов в беседе с «Ридусом». Он добавил, этот особняк строился с использованием «очень дорогих материалов», что упростит его продажу. Ранее стало известно, что особняк Иванова стоимостью два миллиарда рублей, стоящий на берегу Волги, хотят снести. Администрация Калязинского района признала здание «самостроем», подготовила иск на его снос и в ближайшие дни намерена направить этот иск в суд. Эту информацию передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Особняк экс-замминистра обороны РФ, который сейчас предлагается снести, необходимо продать, а вырученные средства направить на армию России. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. «Я думаю, что лучше это поместье легализовать и продать. Получится очень хорошая сумма. Считаю, что эти деньги нужно потратить на русскую армию», — сообщил Виталий Милонов в беседе с «Ридусом». Он добавил, этот особняк строился с использованием «очень дорогих материалов», что упростит его продажу. Ранее стало известно, что особняк Иванова стоимостью два миллиарда рублей, стоящий на берегу Волги, хотят снести. Администрация Калязинского района признала здание «самостроем», подготовила иск на его снос и в ближайшие дни намерена направить этот иск в суд. Эту информацию передает «Царьград».