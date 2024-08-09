Мужчина в никабе расстрелял полицейских в Дагестане, он объявлен в розыск

09 августа 2024 в 21:36 Размер текста - 17 +

В Дагестане мужчина расстрелял полицейских из огнестрела Фото: Ася Бронникова © URA.RU МВД Дагестана объявила в розыск уроженца Чеченской республики, который расстрелял полицейских. По словам ведомства, 41-летний Aли Демильханов произвел выстрелы из огнестрельного оружия по сотрудникам полиции, когда те хотели проверить у него документы. «МВД Дагестана разыскивает 41-летнего Демильханова Aли Шарпудиевича, уроженца села Новая жизнь, Шалинского района Чеченской Республики. <…> На автодороге „Хасавюрт-Тлох“, при попытке проверить документы на „ВАЗ 111730“ подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия, по сотрудникам, несущим службу», — отмечают в МВД. Сообщение ведомства передает «Дагестанская лента новостей». В результате действий мужчины были госпитализированы двое сотрудников полиции. Отмечается, что Демильханов был в никабе. Ранее в Дагестане произошел двойной теракт. Тогда погибли более 15 сотрудников полиции и четверо гражданских. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МВД Дагестана объявила в розыск уроженца Чеченской республики, который расстрелял полицейских. По словам ведомства, 41-летний Aли Демильханов произвел выстрелы из огнестрельного оружия по сотрудникам полиции, когда те хотели проверить у него документы. «МВД Дагестана разыскивает 41-летнего Демильханова Aли Шарпудиевича, уроженца села Новая жизнь, Шалинского района Чеченской Республики. <…> На автодороге „Хасавюрт-Тлох“, при попытке проверить документы на „ВАЗ 111730“ подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия, по сотрудникам, несущим службу», — отмечают в МВД. Сообщение ведомства передает «Дагестанская лента новостей». В результате действий мужчины были госпитализированы двое сотрудников полиции. Отмечается, что Демильханов был в никабе. Ранее в Дагестане произошел двойной теракт. Тогда погибли более 15 сотрудников полиции и четверо гражданских.