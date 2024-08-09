Мужчина в никабе расстрелял полицейских в Дагестане, он объявлен в розыск

МВД Дагестана объявила в розыск уроженца Чеченской республики, который расстрелял полицейских. По словам ведомства, 41-летний Aли Демильханов произвел выстрелы из огнестрельного оружия по сотрудникам полиции, когда те хотели проверить у него документы.
«МВД Дагестана разыскивает 41-летнего Демильханова Aли Шарпудиевича, уроженца села Новая жизнь, Шалинского района Чеченской Республики. <…> На автодороге „Хасавюрт-Тлох“, при попытке проверить документы на „ВАЗ 111730“ подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия, по сотрудникам, несущим службу», — отмечают в МВД. Сообщение ведомства передает «Дагестанская лента новостей».
В результате действий мужчины были госпитализированы двое сотрудников полиции. Отмечается, что Демильханов был в никабе.
Ранее в Дагестане произошел двойной теракт. Тогда погибли более 15 сотрудников полиции и четверо гражданских.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.