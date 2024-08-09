Мужчина в никабе расстрелял полицейских в Дагестане, он объявлен в розыск

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Выставка трофейной техники. Тюмень, пистолет, оружие
В Дагестане мужчина расстрелял полицейских из огнестрела Фото:

МВД Дагестана объявила в розыск уроженца Чеченской республики, который расстрелял полицейских. По словам ведомства, 41-летний Aли Демильханов произвел выстрелы из огнестрельного оружия по сотрудникам полиции, когда те хотели проверить у него документы.

«МВД Дагестана разыскивает 41-летнего Демильханова Aли Шарпудиевича, уроженца села Новая жизнь, Шалинского района Чеченской Республики. <…> На автодороге „Хасавюрт-Тлох“, при попытке проверить документы на „ВАЗ 111730“ подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия, по сотрудникам, несущим службу», — отмечают в МВД. Сообщение ведомства передает «Дагестанская лента новостей».

В результате действий мужчины были госпитализированы двое сотрудников полиции. Отмечается, что Демильханов был в никабе.

Ранее в Дагестане произошел двойной теракт. Тогда погибли более 15 сотрудников полиции и четверо гражданских.

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МВД Дагестана объявила в розыск уроженца Чеченской республики, который расстрелял полицейских. По словам ведомства, 41-летний Aли Демильханов произвел выстрелы из огнестрельного оружия по сотрудникам полиции, когда те хотели проверить у него документы. «МВД Дагестана разыскивает 41-летнего Демильханова Aли Шарпудиевича, уроженца села Новая жизнь, Шалинского района Чеченской Республики. <…> На автодороге „Хасавюрт-Тлох“, при попытке проверить документы на „ВАЗ 111730“ подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия, по сотрудникам, несущим службу», — отмечают в МВД. Сообщение ведомства передает «Дагестанская лента новостей». В результате действий мужчины были госпитализированы двое сотрудников полиции. Отмечается, что Демильханов был в никабе. Ранее в Дагестане произошел двойной теракт. Тогда погибли более 15 сотрудников полиции и четверо гражданских.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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