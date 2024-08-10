Известный боец ММА Исмаилов попал под дело за оскорбление полиции

10 августа 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Магомеду Исмаилову за оскорбление полицейских грозит штраф в 20 тысяч рублей или 15 суток ареста Фото: Донат Сорокин/ТАСС Бойца ММА Магомеда Исмаилова обвиняют по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства. Ранее он оскорбил сотрудников полиции, назвав их «бандитами в масках». Так, бойцу грозит 15 суток ареста или штраф в 20 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Бойцу ММА Магомеду Исмаилову грозит 15 суток ареста. На него завели дело за унижение человеческого достоинства», — пишет telegram-канал. Год назад Исмаилов записал видео, в котором выразил недовольство действиями полиции во время рейдов в мечетях, и назвал сотрудников правоохранительных органов бандитами в масках. Предполагается, что именно это видео послужило основанием для возбуждения дела. Дело против бойца ММА было направлено в Таганский районный суд Москвы. Обвинение предъявлено по статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая касается возбуждения ненависти или вражды, а также унижения человеческого достоинства. В случае признания вины Исмаилов может столкнуться со штрафом до 20 тысяч рублей, исправительными работами или арестом на срок до 15 суток. Ранее Магомеда Исмаилова задержали за участие в драке на турнире Fight Night Global. На спортсмена был составлен протокол о мелком хулиганстве. Административная ответственность предполагает арест на 15 суток или штраф, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойца ММА Магомеда Исмаилова обвиняют по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства. Ранее он оскорбил сотрудников полиции, назвав их «бандитами в масках». Так, бойцу грозит 15 суток ареста или штраф в 20 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Бойцу ММА Магомеду Исмаилову грозит 15 суток ареста. На него завели дело за унижение человеческого достоинства», — пишет telegram-канал. Год назад Исмаилов записал видео, в котором выразил недовольство действиями полиции во время рейдов в мечетях, и назвал сотрудников правоохранительных органов бандитами в масках. Предполагается, что именно это видео послужило основанием для возбуждения дела. Дело против бойца ММА было направлено в Таганский районный суд Москвы. Обвинение предъявлено по статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая касается возбуждения ненависти или вражды, а также унижения человеческого достоинства. В случае признания вины Исмаилов может столкнуться со штрафом до 20 тысяч рублей, исправительными работами или арестом на срок до 15 суток. Ранее Магомеда Исмаилова задержали за участие в драке на турнире Fight Night Global. На спортсмена был составлен протокол о мелком хулиганстве. Административная ответственность предполагает арест на 15 суток или штраф, передает «Национальная служба новостей».