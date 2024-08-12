ВМФ РФ получит сразу две атомные подлодки до конца 2024 года

Военно-морской флот России (ВМФ РФ) получит до конца 2024 года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» и многоцелевую атомную подводную лодку «Архангельск». Об этом сообщил адмирал Александр Моисеев.
«Передача ВМФ АРПКСН „Князь Пожарский“ и АПЛ „Архангельск“ состоится до завершения 2024 года. Сомнений в этом нет», — заявил главком ВМФ РФ на форуме «Армия-2024», его слова приводит ТАСС.
На форуме «Армия-2024» также стало известно, что обе субмарины в настоящее время проходят заводские ходовые испытания. «Архангельск», по информации главы «Севмаша» Михаила Будниченко, даже опережает график. После завершения испытаний субмарины пройдут государственные испытания перед окончательной передачей в состав ВМФ.
Международный военно-технический форум «Армия-2024» проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Там представлены новейшие образцы вооружения и техники.
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