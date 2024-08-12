12 августа 2024

ВМФ РФ получит сразу две атомные подлодки до конца 2024 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Подлодки готовят к эксплуатации в ближайшие годы
Подлодки готовят к эксплуатации в ближайшие годы Фото:

Военно-морской флот России (ВМФ РФ) получит до конца 2024 года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» и многоцелевую атомную подводную лодку «Архангельск». Об этом сообщил адмирал Александр Моисеев.

«Передача ВМФ АРПКСН „Князь Пожарский“ и АПЛ „Архангельск“ состоится до завершения 2024 года. Сомнений в этом нет», — заявил главком ВМФ РФ на форуме «Армия-2024», его слова приводит ТАСС.

На форуме «Армия-2024» также стало известно, что обе субмарины в настоящее время проходят заводские ходовые испытания. «Архангельск», по информации главы «Севмаша» Михаила Будниченко, даже опережает график. После завершения испытаний субмарины пройдут государственные испытания перед окончательной передачей в состав ВМФ.

Международный военно-технический форум «Армия-2024» проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Там представлены новейшие образцы вооружения и техники.

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Военно-морской флот России (ВМФ РФ) получит до конца 2024 года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» и многоцелевую атомную подводную лодку «Архангельск». Об этом сообщил адмирал Александр Моисеев. «Передача ВМФ АРПКСН „Князь Пожарский“ и АПЛ „Архангельск“ состоится до завершения 2024 года. Сомнений в этом нет», — заявил главком ВМФ РФ на форуме «Армия-2024», его слова приводит ТАСС. На форуме «Армия-2024» также стало известно, что обе субмарины в настоящее время проходят заводские ходовые испытания. «Архангельск», по информации главы «Севмаша» Михаила Будниченко, даже опережает график. После завершения испытаний субмарины пройдут государственные испытания перед окончательной передачей в состав ВМФ. Международный военно-технический форум «Армия-2024» проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Там представлены новейшие образцы вооружения и техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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