«Известия»: россиянам стало не хватать лимита выплат по ОСАГО

13 августа 2024 в 06:23 Размер текста - 17 +

Пересмотр лимитов повлечет за собой изменение цены полиса для всех водителей Фото: Анна Майорова © URA.RU Россиянам все чаще не хватает лимита выплат в 400 тысяч рублей для ремонта машин по ОСАГО. У отдельных компаний доля доходит до 5%, говорят в страховых компаниях. «Россиянам в этом году чаще стало не хватать лимита выплат в 400 тысяч рублей для ремонта авто по ОСАГО. Несмотря на то что пока это редкие случаи — у отдельных компаний их доля доходит до 5%, — тренд очевиден», — пишут «Известия» со ссылкой на представителей страховых компаний. Основная причина кроется в удорожании деталей и проблемах с их поставками. Пересмотр лимитов повлечет за собой изменение цены полиса для всех водителей, говорят в ЦБ. О выплатах за ущерб от непогоды ранее высказался замдиректора департамента Всероссийского союза страховщиков Михаил Порватов. По его словам, выплаты могут получить только те, кто дополнительно оформил добровольное автострахование КАСКО. Полис ОСАГО защищает автогражданскую ответственность перед третьими лицами, к которым ураган не относится, говорит Порватов, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россиянам все чаще не хватает лимита выплат в 400 тысяч рублей для ремонта машин по ОСАГО. У отдельных компаний доля доходит до 5%, говорят в страховых компаниях. «Россиянам в этом году чаще стало не хватать лимита выплат в 400 тысяч рублей для ремонта авто по ОСАГО. Несмотря на то что пока это редкие случаи — у отдельных компаний их доля доходит до 5%, — тренд очевиден», — пишут «Известия» со ссылкой на представителей страховых компаний. Основная причина кроется в удорожании деталей и проблемах с их поставками. Пересмотр лимитов повлечет за собой изменение цены полиса для всех водителей, говорят в ЦБ. О выплатах за ущерб от непогоды ранее высказался замдиректора департамента Всероссийского союза страховщиков Михаил Порватов. По его словам, выплаты могут получить только те, кто дополнительно оформил добровольное автострахование КАСКО. Полис ОСАГО защищает автогражданскую ответственность перед третьими лицами, к которым ураган не относится, говорит Порватов, пишет RT.