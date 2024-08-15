15 августа 2024

Россиян предупредили об изменении расчета оплаты сверхурочной работы

Юрист Русяев: в России с сентября изменится расчет оплаты сверхурочной работы
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Согласно новым правилам, при расчете оплаты за сверхурочную работу необходимо учитывать весь заработок работника Фото:

С сентября текущего года в России изменится порядок расчета оплаты за сверхурочную работу. Об этом сообщил РИА Новости управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

«Согласно новым правилам, при расчете оплаты за сверхурочную работу необходимо учитывать весь заработок работника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. Это значительное изменение, которое должно привести к увеличению размера компенсации за сверхурочную работу для многих сотрудников», — объяснил Русяев.

Юрист подчеркнул, что нововведение предоставляет определенную гибкость для работодателей, позволяя сохранить более выгодные условия оплаты за сверхурочную работу, если они уже были установлены в локальных нормативных актах или трудовых договорах. Таким образом, новое положение направлено на защиту интересов работников, которые уже пользуются лучшими условиями оплаты сверхурочной работы.

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С сентября текущего года в России изменится порядок расчета оплаты за сверхурочную работу. Об этом сообщил РИА Новости управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. «Согласно новым правилам, при расчете оплаты за сверхурочную работу необходимо учитывать весь заработок работника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. Это значительное изменение, которое должно привести к увеличению размера компенсации за сверхурочную работу для многих сотрудников», — объяснил Русяев. Юрист подчеркнул, что нововведение предоставляет определенную гибкость для работодателей, позволяя сохранить более выгодные условия оплаты за сверхурочную работу, если они уже были установлены в локальных нормативных актах или трудовых договорах. Таким образом, новое положение направлено на защиту интересов работников, которые уже пользуются лучшими условиями оплаты сверхурочной работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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