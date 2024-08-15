Россиян предупредили об изменении расчета оплаты сверхурочной работы

Юрист Русяев: в России с сентября изменится расчет оплаты сверхурочной работы

16 августа 2024 в 05:43 Размер текста - 17 +

Согласно новым правилам, при расчете оплаты за сверхурочную работу необходимо учитывать весь заработок работника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С сентября текущего года в России изменится порядок расчета оплаты за сверхурочную работу. Об этом сообщил РИА Новости управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. «Согласно новым правилам, при расчете оплаты за сверхурочную работу необходимо учитывать весь заработок работника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. Это значительное изменение, которое должно привести к увеличению размера компенсации за сверхурочную работу для многих сотрудников», — объяснил Русяев. Юрист подчеркнул, что нововведение предоставляет определенную гибкость для работодателей, позволяя сохранить более выгодные условия оплаты за сверхурочную работу, если они уже были установлены в локальных нормативных актах или трудовых договорах. Таким образом, новое положение направлено на защиту интересов работников, которые уже пользуются лучшими условиями оплаты сверхурочной работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С сентября текущего года в России изменится порядок расчета оплаты за сверхурочную работу. Об этом сообщил РИА Новости управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. «Согласно новым правилам, при расчете оплаты за сверхурочную работу необходимо учитывать весь заработок работника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. Это значительное изменение, которое должно привести к увеличению размера компенсации за сверхурочную работу для многих сотрудников», — объяснил Русяев. Юрист подчеркнул, что нововведение предоставляет определенную гибкость для работодателей, позволяя сохранить более выгодные условия оплаты за сверхурочную работу, если они уже были установлены в локальных нормативных актах или трудовых договорах. Таким образом, новое положение направлено на защиту интересов работников, которые уже пользуются лучшими условиями оплаты сверхурочной работы.