Что известно о блэкауте в Приморье: пробки, ДТП и неработающие магазины

В Приморье произошла авария на местной ГРЭС

16 августа 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

На Дальнем Востоке произошло массовое отключение электричества из-за аварии (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Большая часть жителей Дальнего Востока осталась без электричества из-за аварии на местной ГРЭС. Это привело к тому, что в столичном Владивостоке перестали работать магазины, а горожане столкнулись с пробками на дорогах в 10 баллов, а также с перебоями водоснабжения. URA.RU рассказывает о последствиях массового блэкаута в Приморье. Кто остался без света О массовом отключении электроэнергии стало известно ближе к 11:00 (по мск). Местные СМИ отмечают, что без электричества оказались Владивосток, Артем, Находка. В ряде районов, включая Чугуевский и Октябрьский, также отсутствует свет. Некоторые сообщают и о перебоях с электричеством в Хабаровске. Серьезные последствия Как передают журналисты с места событий, во Владивостоке и других приморских территориях не работают светофоры. Это привело к тому, что образовались огромные пробки в несколько километров. По словам корреспондента РЕН ТВ Евгения Подтергера, магазины в крае не могут полноценно работать из-за отключения кассовых аппаратов. Люди также не имеют возможности снять деньги в местных банкоматах. Помимо этого в некоторых районах говорили и о перебоях с сотовой связью. Сообщалось и о проблемах с водоснабжением. Кроме того, в регионе было приостановлено движение поездов из-за отключения подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру, сообщает «Национальная служба новостей». Причина блэкаута Правительство региона прокомментировало проблемы с электричеством. Причиной массового отключения электроэнергии стала авария на Приморской ГРЭС. Далее представители Сибирской генерирующей компании подчеркнули, что на станции отключилась ВЛ-500 (воздушная линия электропередач) в связи с нарушением технического характера. Тем не менее отмечается, что медицинские учреждения продолжают работать в штатном режиме. Также функционирует и аэропорт во Владивостоке. Спустя примерно час власти региона рассказали о восстановлении электроснабжения в Лесозаводске, Дальнереченске, Лучегорске и Находке, передает RT. В целом отмечалось, что спустя пару часов с начала массового отключения планируется полностью восстановить работу ГРЭС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большая часть жителей Дальнего Востока осталась без электричества из-за аварии на местной ГРЭС. Это привело к тому, что в столичном Владивостоке перестали работать магазины, а горожане столкнулись с пробками на дорогах в 10 баллов, а также с перебоями водоснабжения. URA.RU рассказывает о последствиях массового блэкаута в Приморье. О массовом отключении электроэнергии стало известно ближе к 11:00 (по мск). Местные СМИ отмечают, что без электричества оказались Владивосток, Артем, Находка. В ряде районов, включая Чугуевский и Октябрьский, также отсутствует свет. Некоторые сообщают и о перебоях с электричеством в Хабаровске. Как передают журналисты с места событий, во Владивостоке и других приморских территориях не работают светофоры. Это привело к тому, что образовались огромные пробки в несколько километров. По словам корреспондента РЕН ТВ Евгения Подтергера, магазины в крае не могут полноценно работать из-за отключения кассовых аппаратов. Люди также не имеют возможности снять деньги в местных банкоматах. Помимо этого в некоторых районах говорили и о перебоях с сотовой связью. Сообщалось и о проблемах с водоснабжением. Кроме того, в регионе было приостановлено движение поездов из-за отключения подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру, сообщает «Национальная служба новостей». Правительство региона прокомментировало проблемы с электричеством. Причиной массового отключения электроэнергии стала авария на Приморской ГРЭС. Далее представители Сибирской генерирующей компании подчеркнули, что на станции отключилась ВЛ-500 (воздушная линия электропередач) в связи с нарушением технического характера. Тем не менее отмечается, что медицинские учреждения продолжают работать в штатном режиме. Также функционирует и аэропорт во Владивостоке. Спустя примерно час власти региона рассказали о восстановлении электроснабжения в Лесозаводске, Дальнереченске, Лучегорске и Находке, передает RT. В целом отмечалось, что спустя пару часов с начала массового отключения планируется полностью восстановить работу ГРЭС.