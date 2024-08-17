Украинцы вышли на митинг в Варшаве из-за отобранных паспортов

«Страна.ua»: у консульства Украины в Варшаве прошла акция протеста украинцев

17 августа 2024 в 21:57 Размер текста - 17 +

Украинцам не выдают паспорта в консульстве Варшавы Фото: Владимир Андреев © URA.RU У здания консульства Украины в Варшаве прошла акция протеста украинских мигрантов, требующих выдать им паспорта. Об этом сообщило интернет-издание «Страна.ua». Протестующие мужчины выразили свое недовольство ситуацией с выдачей паспортов, демонстрируя плакаты с надписями «Мы не рабы, отдайте паспорт» и «Паспорт — это право, а не привилегия». По их словам, в консульстве с них взяли деньги, но документы так и не выдали. Сотрудник консульства, вышедший к участникам акции, посоветовал им написать обращение и предложил вернуться на родину. С 23 апреля МИД Украины запретил оказывать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста за границей. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение продиктовано тем, что военнообязанные мужчины укрываются там от мобилизации. Позднее Кабинет министров Украины принял решение, согласно которому украинцы призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта и внутренние паспорта в зарубежных дипломатических учреждениях, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У здания консульства Украины в Варшаве прошла акция протеста украинских мигрантов, требующих выдать им паспорта. Об этом сообщило интернет-издание «Страна.ua». Протестующие мужчины выразили свое недовольство ситуацией с выдачей паспортов, демонстрируя плакаты с надписями «Мы не рабы, отдайте паспорт» и «Паспорт — это право, а не привилегия». По их словам, в консульстве с них взяли деньги, но документы так и не выдали. Сотрудник консульства, вышедший к участникам акции, посоветовал им написать обращение и предложил вернуться на родину. С 23 апреля МИД Украины запретил оказывать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста за границей. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение продиктовано тем, что военнообязанные мужчины укрываются там от мобилизации. Позднее Кабинет министров Украины принял решение, согласно которому украинцы призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта и внутренние паспорта в зарубежных дипломатических учреждениях, передает 360.ru.