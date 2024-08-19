В Стерлитамаке произошел взрыв на продуктопроводе нефтехимического завода (СНХЗ). Об этом сообщили в администрации города. Три человека пострадало.
«19 августа в 11-26 в районе Уфимского тракта, 4 произошел взрыв на продуктопроводе СНХЗ», — сообщили в администрации города. Информацию об этом они разместили в своем официальном telegram-канале.
Согласно заявлениям очевидцев, за мощным хлопком появились клубы дыма и пламя. По информации telegram-канала Mash, три человека пострадало, все они являются сотрудниками завода.
Обновлено в 11:08 по мск: пожар в Стерлитамаке локализован. По предварительным данным, пострадали 3 человека.
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