В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе. Фото, видео

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В Стерлитамаке произошел пожар на нефтехимическом заводе (архивное фото)
В Стерлитамаке произошел пожар на нефтехимическом заводе (архивное фото) Фото:

В Стерлитамаке произошел взрыв на продуктопроводе нефтехимического завода (СНХЗ). Об этом сообщили в администрации города. Три человека пострадало. 

«19 августа в 11-26 в районе Уфимского тракта, 4 произошел взрыв на продуктопроводе СНХЗ», — сообщили в администрации города. Информацию об этом они разместили в своем официальном telegram-канале.

Согласно заявлениям очевидцев, за мощным хлопком появились клубы дыма и пламя. По информации telegram-канала Mash, три человека пострадало, все они являются сотрудниками завода.

В Стерлитамаке пожар на продуктопроводе СНХЗ
В Стерлитамаке пожар на продуктопроводе СНХЗ
Фото:

Обновлено в 11:08 по мск: пожар в Стерлитамаке локализован. По предварительным данным, пострадали 3 человека.

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В Стерлитамаке произошел взрыв на продуктопроводе нефтехимического завода (СНХЗ). Об этом сообщили в администрации города. Три человека пострадало.  «19 августа в 11-26 в районе Уфимского тракта, 4 произошел взрыв на продуктопроводе СНХЗ», — сообщили в администрации города. Информацию об этом они разместили в своем официальном telegram-канале. Согласно заявлениям очевидцев, за мощным хлопком появились клубы дыма и пламя. По информации telegram-канала Mash, три человека пострадало, все они являются сотрудниками завода. Обновлено в 11:08 по мск: пожар в Стерлитамаке локализован. По предварительным данным, пострадали 3 человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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