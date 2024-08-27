Американская боевая машина пехоты Bradley, артиллерия и вражеские дроны-камикадзе встретили подразделение группировки «Центр» во время штурма поселка Желанное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал социальный работник из Миасса Челябинской области с позывным «Топор».
«Во время штурма поселка Желанное мы продвинулись сначала к ближайшим домам, там закрепились и постепенно начали продвигаться дальше. Нас встретили и пулеметчики, и американская боевая машина пехоты Bradley, била артиллерия и вражеские дроны-камикадзе», — рассказал «Топор» в интервью «Известиям».
Боец родом из города Миасс Челябинской области. В зоне СВО находится девять месяцев и уже успел получить офицерскую должность и звание.
По образованию он социальный работник, что помогает в работе с личным составом. «Подготовка военнослужащих, боевой дух, вера в Бога и помощь нашей техники, артиллерии и авиации — это всё в совокупности дает нам возможность продвигаться дальше», — говорит «Топор».
О взятии под контроль Вооруженными силами России (ВСУ) населенного пункта Желанное ДНР в Минобороны сообщили 21 августа. Также стало известно, что солдаты РФ освободили Нью-Йорк в ДНР.
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