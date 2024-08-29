Власти России составили объективную картину ущерба, нанесенного пострадавшим от атаки ВСУ приграничным районам Курской области. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о выделении на поддержку жителей этих территорий дополнительно 15,5 млрд рублей.
Большая часть дополнительно выделенной суммы пойдет на приобретение жилья гражданам, у которых оно было утрачено, и тем, кто не может временно проживать в своем доме. Также продолжается финансирование пунктов временного размещения. Нужно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и имели все необходимое, подчеркнул премьер.
«Ранее жителям региона мы начали предоставлять компенсации в связи с утратой имущества. Такую материальную помощь должен получить каждый пострадавший. Выделяем дополнительные средства на эти цели, а также на единовременные выплаты тем, кто был вынужден покинуть свои дома», — сказал Михаил Мишустин.
Премьер добавил, что необходимо обеспечить доступность медицины для жителей не только Курской, но и соседней Белгородской области. Многие из них сейчас обращаются за медицинской помощью за пределами своих регионов, что ведет к росту финансовой нагрузки на территориальные фонды обязательного медицинского страхования. На покрытие этих расходов выделено более 1 миллиарда рублей. Курская область получит также 600 млн рублей на покупку первоочередного медицинского оборудования для лечения пострадавших. На эти деньги закупят передвижные аппараты для УЗИ, искусственной вентиляции легких, эндоскопии.
«Меры, которые мы принимаем, носят системный характер и направлены непосредственно на адресную помощь людям. Коллеги, прошу свести к минимуму бюрократические процедуры, активно участвовать в оперативном решении любых вопросов, которые есть у граждан, и относиться ко всему внимательно», — отметил председатель правительства.
Дополнительное финансирование — результат объективной оценки ситуации, которая намного сложнее, чем казалось три недели назад, комментирует директор Института Современного государственного развития Дмитрий Солонников. Пришло понимание, что решения по Курской области нужно принимать не с соблюдением бюрократических процедур мирного времени, а быстрее.
«Оккупация территории Курской области идет уже более трех недель. В ближайшее время регион и страна будут жить в этих реалиях, сколько именно, неизвестно, и решения правительства направлены на то, чтобы обеспечить жителей пострадавших территорий всем необходимым», — говорит Дмитрий Солонников.
Оценка ущерба в чрезвычайных ситуациях всегда требует времени, отмечает доцент департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве Наталья Шмиголь. Сроки этой оценки зависят от масштаба ущерба. «Это непредвиденная ситуация, происходят новые события, вскрываются обстоятельства, растет число нуждающихся в помощи, идет оценка восстановления объектов инфраструктуры. Как правило, финансирование в случаях ЧС идет в несколько траншей», — объясняет эксперт.
По данным МЧС на 29 августа, только за последние сутки через портал Госуслуг принято около 3,5 тысяч заявлений от пострадавших жителей Курской области. Выплаты предоставлены 71 тысяче заявителей на общую сумму 1,062 млрд рублей. В 29 регионах в пунктах временного размещения находятся 11,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысяч детей. Всего с пострадавших территорий эвакуировано более 120 тысяч жителей.
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