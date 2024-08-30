Морпехи Черноморского флота захватили американский БТР под Курском

Морпехи Черноморского флота под Курском подбили и захватили американский бронетранспортер MaxxPro. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.
«810-я бригада морской пехоты Черноморского флота в Курской области подбила и захватила американскую бронемашину MaxxPro. Она принадлежала 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — цитирует РИА Новости представителя силового ведомства.
Ранее сообщалось, что российские десантники ликвидировали группу украинских разведчиков вблизи села Снагость. По данным источника в силовых структурах, в результате боестолкновения были уничтожены 22 украинских боевика.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.