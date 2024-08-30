Морпехи Черноморского флота захватили американский БТР под Курском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецназ погранслужбы ФСБ РФ в Южном военном округе. , фсб, бтр, спецназ, сво
Захваченный БТР был производства американской компании Navistar International (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Морпехи Черноморского флота под Курском подбили и захватили американский бронетранспортер MaxxPro. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«810-я бригада морской пехоты Черноморского флота в Курской области подбила и захватила американскую бронемашину MaxxPro. Она принадлежала 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — цитирует РИА Новости представителя силового ведомства.

Ранее сообщалось, что российские десантники ликвидировали группу украинских разведчиков вблизи села Снагость. По данным источника в силовых структурах, в результате боестолкновения были уничтожены 22 украинских боевика.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Морпехи Черноморского флота под Курском подбили и захватили американский бронетранспортер MaxxPro. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах. «810-я бригада морской пехоты Черноморского флота в Курской области подбила и захватила американскую бронемашину MaxxPro. Она принадлежала 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — цитирует РИА Новости представителя силового ведомства. Ранее сообщалось, что российские десантники ликвидировали группу украинских разведчиков вблизи села Снагость. По данным источника в силовых структурах, в результате боестолкновения были уничтожены 22 украинских боевика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...