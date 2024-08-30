Армия и оружие Морпехи Черноморского флота захватили американский БТР под Курском 30 августа 2024 в 15:22 Размер текста - 17 + Захваченный БТР был производства американской компании Navistar International (архивное фото) Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Морпехи Черноморского флота под Курском подбили и захватили американский бронетранспортер MaxxPro. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах. «810-я бригада морской пехоты Черноморского флота в Курской области подбила и захватила американскую бронемашину MaxxPro. Она принадлежала 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — цитирует РИА Новости представителя силового ведомства. Ранее сообщалось, что российские десантники ликвидировали группу украинских разведчиков вблизи села Снагость. По данным источника в силовых структурах, в результате боестолкновения были уничтожены 22 украинских боевика. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Морпехи Черноморского флота под Курском подбили и захватили американский бронетранспортер MaxxPro. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах. «810-я бригада морской пехоты Черноморского флота в Курской области подбила и захватила американскую бронемашину MaxxPro. Она принадлежала 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — цитирует РИА Новости представителя силового ведомства. Ранее сообщалось, что российские десантники ликвидировали группу украинских разведчиков вблизи села Снагость. По данным источника в силовых структурах, в результате боестолкновения были уничтожены 22 украинских боевика. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям