SCMP: Китай захотел стать мировой арктической державой

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Китай наращивает присутствие в Арктике, пишет SCMP
Китай наращивает присутствие в Арктике, пишет SCMP Фото:

Китай стремится стать мировой арктической державой, демонстрируя свою активность в этом регионе. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP)

«КНР намерена добиться того, что она рассматривает как легитимное право действовать в арктическом регионе», — говорится в материале издания. Там добавили, что Китай проявляет активность в этом регионе, в том числе через совместные патрулирования с Россией в Северном Ледовитом океане.

Пекин утверждает свои права на действия в арктической зоне, включая те участки, которые находятся вдали от его берегов. Эксперты предупреждают, что такая активизация может привести к укреплению сотрудничества между арктическими странами НАТО, такими как Дания, Канада, Норвегия и США, заключили в издании.

В 2023 году стало известно, что Китай поможет России развить Северный морской путь (СМП) как международный транспортный коридор. Об этом заявил доцент РАНХиГС Александр Воротников, отметив, что Пекин имеет необходимые финансы и технологии для строительства портов и инфраструктуры.

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Китай стремится стать мировой арктической державой, демонстрируя свою активность в этом регионе. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP) «КНР намерена добиться того, что она рассматривает как легитимное право действовать в арктическом регионе», — говорится в материале издания. Там добавили, что Китай проявляет активность в этом регионе, в том числе через совместные патрулирования с Россией в Северном Ледовитом океане. Пекин утверждает свои права на действия в арктической зоне, включая те участки, которые находятся вдали от его берегов. Эксперты предупреждают, что такая активизация может привести к укреплению сотрудничества между арктическими странами НАТО, такими как Дания, Канада, Норвегия и США, заключили в издании. В 2023 году стало известно, что Китай поможет России развить Северный морской путь (СМП) как международный транспортный коридор. Об этом заявил доцент РАНХиГС Александр Воротников, отметив, что Пекин имеет необходимые финансы и технологии для строительства портов и инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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