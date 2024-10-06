SCMP: Китай захотел стать мировой арктической державой

Китай стремится стать мировой арктической державой, демонстрируя свою активность в этом регионе. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP)
«КНР намерена добиться того, что она рассматривает как легитимное право действовать в арктическом регионе», — говорится в материале издания. Там добавили, что Китай проявляет активность в этом регионе, в том числе через совместные патрулирования с Россией в Северном Ледовитом океане.
Пекин утверждает свои права на действия в арктической зоне, включая те участки, которые находятся вдали от его берегов. Эксперты предупреждают, что такая активизация может привести к укреплению сотрудничества между арктическими странами НАТО, такими как Дания, Канада, Норвегия и США, заключили в издании.
В 2023 году стало известно, что Китай поможет России развить Северный морской путь (СМП) как международный транспортный коридор. Об этом заявил доцент РАНХиГС Александр Воротников, отметив, что Пекин имеет необходимые финансы и технологии для строительства портов и инфраструктуры.
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