В Петербурге пройдут торги люксовой посуды Versace банкротов Ебралидзе

В Петербурге состоится аукцион, на котором будет представлена посуда Versace, принадлежавшая бизнесмену Александру Ебралидзе и его супруге, которые признаны банкротами. Объявление о торгах появится на сайте ЕФРСБ, где и будут приниматься заявки от потенциальных покупателей.
«Комитет кредиторов Александра Ебралидзе утвердил положение о порядке и условиях продажи набора посуды Versace, принадлежащего бизнесмену и его супруге. Организация торгов возложена на финансового управляющего предпринимателя Александра Володина», — пишет «Деловой Петербург».
Лот включает в себя более 70 предметов, в том числе чайник и кофейник, которые являются самыми дорогими предметами набора с оценочной стоимостью 23 тысячи и 26 тысяч рублей соответственно. Наиболее доступным является набор из шести колец для салфеток, оцененный в 2,5 тысячи рублей. В лот также входят кофейные и чайные пары, тарелки, фужеры, а также журнальный столик, статуя женщины и набор шахмат.
По словам ведущего эксперта Российского аукционного дома Полины Соколовой представленный фарфор произведен в коллаборации немецкой мануфактуры Rosenthal с итальянским модным домом Versace. Эти изделия, хоть и высокого качества, не являются уникальными и все еще доступны в продаже. Стоимость чашки с блюдцем в бутике составляет около 250-300 евро, однако на аукционе стартовая цена должна быть значительно ниже.
Александр Ебралидзе был признан несостоятельным Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти в ноябре 2022 года после инициации процесса банкротства ВЭБ.РФ в феврале 2021 года с задолженностью в 34,1 млрд рублей. Ранее была продана квартира Ебралидзе в историческом особняке на Каменноостровском проспекте за более чем 105 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.