Какие праздники отмечают 28 марта 2025 года: что можно и нельзя делать, приметы

В пятницу, 28 марта 2025 года, многие жители России и других стран будут отмечать целый ряд праздников — от религиозных до профессиональных. В этот день православные верующие почтят память нескольких святых мучеников, а в народном календаре отметят Александров день. В России будут поздравлять машинистов железных дорог, а во всем мире — историков, нутрициологов и других специалистов. Какие еще важные события припадают на эту дату, что можно и нельзя делать 28 марта, а также какие приметы с этим днем связаны — подробнее в материале URA.RU.
Православные праздники 28 марта 2025
День памяти мученика Никандра Египтянина
28 марта православные верующие чтят память святого мученика Никандра Египтянина, пострадавшего за веру в 302 году при императоре Диоклетиане. По профессии Никандр был врачом и в период жестоких гонений на христиан оказывал безвозмездную помощь единоверцам, находившимся в заключении. Он приносил им пищу, ухаживал за больными и погребал умерших.
Однажды его заметили, когда он хоронил тела убитых христиан, брошенных на растерзание зверям. По доносу Никандр был схвачен и подвергнут жестоким пыткам. Несмотря на все истязания, святой не отрекся от Христа, а наоборот — с еще большей твердостью исповедовал свою веру. За это он был казнен.
День памяти Священномученика Александра Сидского
В этот же день православная церковь вспоминает священномученика Александра Сидского (Памфилийского), пресвитера, жившего в III веке. Он был иереем в городе Сиде и пострадал за Христа во время гонений при императоре Аврелиане (270-275 гг.).
Правитель Антонин подверг священника жестоким истязаниям: его били жилами, терзали на колесе, бросали в кипящую смолу, жгли в печи. Однако святой, хранимый Господом, чудесным образом оставался невредимым. Находясь в огненной печи, Александр славил Бога вместе с явившимися там ангелами, что вызвало удивление у народа, видевшего троих в огне, хотя в печь бросили одного человека.
После многих мучений святого Александра обезглавили. А правитель Антонин, только сойдя с судейского места, был наказан беснованием и погиб в страшных конвульсиях.
Народный праздник 28 марта 2025
Александров день или Лесное ухоженье
В народном календаре 28 марта отмечается Александров день, названный в честь трех святых мучеников Александров: Сидского и двух Кесарийских. Этот день также называли «Лесным ухоженьем», так как было принято с особым почтением относиться к лесу, который был важным источником пропитания для крестьян — давал грибы, ягоды, дичь и лекарственные травы.
Особое внимание в этот день уделялось лесным духам. Травники, грибники и охотники перед входом в лес обязательно просили разрешения и извинялись за беспокойство. Считалось, что такое уважительное отношение задобрит лесные силы и обезопасит человека от различных несчастий.
Также с Александровым днем связано поверье о «волчьих свадьбах». По народным представлениям, в этот период волки становятся особенно агрессивными из-за брачного периода, поэтому в лес без крайней необходимости старались не ходить.
Знахари и травники посвящали этот день сбору лекарственных растений для настоек и снадобий. Считалось, что именно 28 марта растения обладают особой силой, а день идеально подходит для снятия порчи, лечения мигреней и изготовления оберегов.
Приметы и традиции
С Александровым днем связано множество примет:
- Если в этот день прилетали чайки, это предвещало вешнее тепло и начало ледохода. Если птицы сразу начинали купаться — ожидали ненастную погоду.
- На закате солнце яркое — к дождливым дням.
- Воробьи расчирикались — к теплой ясной погоде.
- Чешущаяся голова сулила мелкие проблемы.
- Видеть во сне ангела — дожить до ста лет.
- Сон о свинье предвещал кражу, а сон о качании воды — скорое богатство.
Считалось, что люди, рожденные 28 марта, обладают вспыльчивым, недоверчивым характером и острым слухом. Из них, согласно народным поверьям, выходили отличные лесники.
Что можно и нельзя делать 28 марта 2025
Что можно делать 28 марта 2025
В этот день традиционно благодарили лес за его дары. Перед походом в чащу люди выражали почтение деревьям и лесным духам, извиняясь за вторжение. Если такой ритуал не провести, считалось, что леший может сбить человека с пути.
Знахари собирали лекарственные травы, обновляя запасы для настоек и снадобий. Также на Лесное ухоженье проводили различные ритуалы, мастерили обереги и снимали порчу, так как верили, что в этот день все природные силы особенно активны.
Что нельзя делать 28 марта 2025
В этот день существует ряд запретов:
- Нельзя совершать спонтанные покупки — это может привести к сокращению доходов.
- Детям запрещалось использовать полотенце матери, чтобы избежать передачи заболеваний.
- Не стоит желать зла другим — это могло навредить как окружающим, так и самому человеку.
- Нельзя раскладывать или сортировать личные вещи в шкафу — они могут испортиться.
- Супругам запрещалось спать на разном постельном белье — это могло привести к разводу.
- Не стоит дарить близким острые предметы, чтобы избежать ссор.
- Нельзя кормить домашних животных из своей посуды — могло привлечь неприятности.
- Запрещалось оставлять на столе грязную посуду, чтобы не прогнать счастье из дома.
- Не рекомендовалось прощаться на пороге или лестнице — это могло разрушить планы.
Российский праздник 28 марта 2025
День машиниста в России
В последнюю пятницу марта, которая в 2025 году выпадает на 28 число, в системе российских железных дорог отмечается День машиниста. Этот корпоративный праздник был установлен в 2023 году распоряжением генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова по инициативе делегатов V слета машинистов.
Машинист — это специалист, отвечающий за управление, обслуживание и эксплуатацию различных машин и транспортных средств. В России появление этой профессии связано прежде всего со строительством железных дорог. Первым машинистом принято считать профессора Венского политехнического института Франца Антона фон Герстнера, управлявшего паровозом на открытии Царскосельской железной дороги 11 ноября 1837 года.
В современной России на железных дорогах трудятся свыше 150 тысяч машинистов и их помощников, в том числе и представительницы прекрасного пола. От их опыта, знаний и умения принимать правильные решения зависит бесперебойная работа всей железнодорожной системы страны и безопасность пассажирских и грузовых перевозок.
Международные праздники 28 марта 2025
День рождения стиральной машины
28 марта отмечается День рождения стиральной машины в память о значимом событии 1797 года, когда была запатентована деревянная доска для стирки с рельефной поверхностью. Это изобретение положило начало эволюции приборов для стирки.
В 1851 году Джеймс Кинг изобрел стирающую установку с вращающимся барабаном, работавшую от ручного привода. В 1856 году американец Мур представил «устройство для стирки» с деревянными шариками внутри ящика, которые перекатывались вместе с бельем.
В 1874 году У. Блэкстоун создал первую бытовую стиральную машину, приводимую в движение силой животного. А в 1900 году немец Карл Миле на основе маслобойки создал популярную модель с лопастями, вращающимися от ручного привода.
До XX века стирка была тяжелым физическим трудом: белье стирали в тазах, терли песком, толкли ступами, полоскали в холодной реке. Легче всего было морякам — они привязывали грязные вещи к канату и выбрасывали за борт, где белье выстирывалось под напором воды во время движения корабля.
День больших перемен
Ежегодно 28 марта отмечается День больших перемен — праздник для тех, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему. Идея праздника заключается в том, что для позитивных изменений не обязательно совершать грандиозные поступки — достаточно сделать первый, пусть небольшой, но самый важный шаг.
В этот день рекомендуется начать с простых дел: утренней зарядки или пробежки, изменения привычного маршрута, проведения времени на свежем воздухе, избавления от ненужных вещей. Также важно выражать благодарность окружающим и не стесняться говорить «спасибо».
Здоровый образ жизни, правильное питание и занятия творчеством способствуют формированию позитивного настроя. Все это открывает дверь для больших и малых перемен в жизни.
День нутрициолога
28 марта отмечается День нутрициолога — праздник, появившийся недавно по инициативе Юлии Ходос, основательницы Nutrify и партнера Nutrient Planner. Ранее нутрициологи отмечали свой профессиональный праздник 10 марта вместе с диетологами, но теперь у них появилась собственная дата.
Нутрициология изучает особенности питания и физиологию усвоения веществ организмом здорового человека. Нутрициолог помогает подобрать персональный рацион с учетом пола, возраста, физической активности, образа жизни и семейных привычек питания, а также занимается профилактикой заболеваний, связанных с нарушением баланса пищевых веществ.
В отличие от диетолога, который должен иметь высшее медицинское образование и работает с больными людьми, нутрициологом можно стать после курсов профессиональной переподготовки. Он занимается здоровыми людьми, желающими улучшить качество своей жизни через питание.
Всемирный день историка
28 марта отмечается Всемирный день историка — профессиональный праздник специалистов, изучающих прошлое. В России он проводится с 2006 года по инициативе Российского исторического общества, чтобы подчеркнуть важность исторической науки для общества.
История как самостоятельная наука сформировалась около 200 лет назад, хотя долгое время считалась видом искусства. В Древней Греции ее покровительницей была муза Клио, изображавшаяся с папирусом и стилосом в руках.
Одним из первых историков считается древнегреческий писатель Геродот Галикарнасский (V век до н.э.), которого Цицерон назвал «отцом истории». В России важным историческим документом стала «Повесть временных лет», написанная монахом Нестором в XII веке.
Профессия историка требует знания многих вспомогательных дисциплин — археологии, архивоведения, генеалогии, геральдики, нумизматики и других. Как отмечал Лев Толстой: «Страна, забывшая свою культуру, историю, традиции и национальных героев — обречена на вымирание».
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