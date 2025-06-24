На двух атомных объектах в Ирана — в Фордо и Натанзе — после последних атак армии США зафиксированы новые повреждения, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Отмечается, что эти удары были нанесены до появления 24 июня официальных комментариев по ситуации в Тегеране.
«В дополнение к подробной оценке, представленной Совету управляющих МАГАТЭ в понедельник, агентство также зафиксировало новые точки поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе в результате ударов», — говорится в заявлении агентства. Оно приводится на официальном сайте.
По данным МАГАТЭ, после американского авиаудара 22 июня были зафиксированы повреждения подъездных дорог в непосредственной близости от подземного объекта в Фордо. Также атаки затронули и один из входов на его территорию.
Кроме того, обнаружены два повреждения в районе подземных залов на ядерном комплексе в Натанзе. Ранее на заводе обогащали уран и хранили материалы. По оценке агентства, удары армии Штатов могли привести к локальному загрязнению территории объекта и созданию химических угроз.
Американская сторона нанесла удары по ряду атомных объектов в Тегеране из-за якобы разработки на них ядерного оружия. Официальные лица Ирана сообщали, что утечек радиации не было. В свою очередь, Россия и ООН осудили действия Штатов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока рано оценивать степень ущерба, нанесенного объектам, потому что прошло слишком мало времени.
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