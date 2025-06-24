«Локальное загрязнение и химические риски»: в МАГАТЭ сделали важное предупреждение о ядерных объектах Ирана

МАГАТЭ: в двух атомных объектах Ирана обнаружены новые повреждения после атак
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Удары США по иранских атомным объектам могут создать химические риски, заявили в МАГАТЭ
Удары США по иранских атомным объектам могут создать химические риски, заявили в МАГАТЭ Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

На двух атомных объектах в Ирана — в Фордо и Натанзе — после последних атак армии США зафиксированы новые повреждения, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Отмечается, что эти удары были нанесены до появления 24 июня официальных комментариев по ситуации в Тегеране.

«В дополнение к подробной оценке, представленной Совету управляющих МАГАТЭ в понедельник, агентство также зафиксировало новые точки поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе в результате ударов», — говорится в заявлении агентства. Оно приводится на официальном сайте. 

По данным МАГАТЭ, после американского авиаудара 22 июня были зафиксированы повреждения подъездных дорог в непосредственной близости от подземного объекта в Фордо. Также атаки затронули и один из входов на его территорию.

Кроме того, обнаружены два повреждения в районе подземных залов на ядерном комплексе в Натанзе. Ранее на заводе обогащали уран и хранили материалы. По оценке агентства, удары армии Штатов могли привести к локальному загрязнению территории объекта и созданию химических угроз.

Американская сторона нанесла удары по ряду атомных объектов в Тегеране из-за якобы разработки на них ядерного оружия. Официальные лица Ирана сообщали, что утечек радиации не было. В свою очередь, Россия и ООН осудили действия Штатов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока рано оценивать степень ущерба, нанесенного объектам, потому что прошло слишком мало времени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На двух атомных объектах в Ирана — в Фордо и Натанзе — после последних атак армии США зафиксированы новые повреждения, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Отмечается, что эти удары были нанесены до появления 24 июня официальных комментариев по ситуации в Тегеране. «В дополнение к подробной оценке, представленной Совету управляющих МАГАТЭ в понедельник, агентство также зафиксировало новые точки поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе в результате ударов», — говорится в заявлении агентства. Оно приводится на официальном сайте.  По данным МАГАТЭ, после американского авиаудара 22 июня были зафиксированы повреждения подъездных дорог в непосредственной близости от подземного объекта в Фордо. Также атаки затронули и один из входов на его территорию. Кроме того, обнаружены два повреждения в районе подземных залов на ядерном комплексе в Натанзе. Ранее на заводе обогащали уран и хранили материалы. По оценке агентства, удары армии Штатов могли привести к локальному загрязнению территории объекта и созданию химических угроз. Американская сторона нанесла удары по ряду атомных объектов в Тегеране из-за якобы разработки на них ядерного оружия. Официальные лица Ирана сообщали, что утечек радиации не было. В свою очередь, Россия и ООН осудили действия Штатов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока рано оценивать степень ущерба, нанесенного объектам, потому что прошло слишком мало времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...