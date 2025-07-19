В Сумской области замечено скопление иностранных наемников, которые подписали контракт с 47-й ОМБР ВСУ. Известно, что иностранные военные прибыли из Бразилии и Колумбии.
Помимо этого, ВСУ нанесли удар по центру Донецка. В результате повреждения получили многоквартирный дом, православный храм и травматологический центр. Среди пострадавших, предварительно, минимум один мирный житель. Противник атаковал город с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Главное о спецоперации на Украине к 19 июля — в материале URA.RU.
Сценарии развития отношений РФ и США и решения конфликта
В Кремле сейчас анализируют три возможных варианта развития отношений со Штатами и урегулирования украинского конфликта. Реализация каждого из них будет определяться на основе дальнейших действий американского президента Дональда Трампа.
В первом сценарии предполагается, что глава Белого дома согласится на условия, выдвинутые Россией по урегулированию украинского кризиса, после чего сможет убедить Киев и страны Европы так же принять их. Согласно второму варианту, Вашингтон сократит свою вовлеченность в разрешение конфликта, переложив основную ответственность на Евросоюз и украинское руководство. Третий сценарий подразумевает возвращение США к курсу, которого ранее придерживался экс-президент Джо Байден в отношении Украины и России. В настоящее время, пишет немецкая газета Spiegel, Москва якобы придерживается стратегии, сочетающей элементы второго и третьего подходов.
Украинские военные обстреляли Донецк
ВСУ нанесли ракетный удар по центральной части города. Взрыв снаряда произошел на улице Университетской. В результате пострадал жилой многоквартирный дом, торговые помещения в здании. Кроме того, были повреждены православный храм, расположенный напротив дома, и контактные троллейбусные сети.
Обстрел Донецка велся из американских РСЗО HIMARS. Всего было выпущено две ракеты. Снаряд также попал и на территорию Республиканского травматологического центра. В здании были выбиты окна и задета трансформаторная подстанция. По предварительным данным от оперативников, пострадал как минимум один мирный житель.
ВС РФ атаковали объекты ВПК Украины
Сегодня ночью поступили сообщения о взрывах на военных объектах в различных регионах Украины. В Киеве, а также еще в 10 областях страны, была объявлена воздушная тревога. Как сообщили военкоры, в небе якобы видели ракетоносные самолеты Ту-95МС. По словам президента Украины Владимира Зеленского, прошедшей ночью над страной было замечено свыше 300 ударных дронов.
В Одессе на территории аэродрома Школьный, который используют украинские военные, а также в промышленной зоне города были зафиксированы взрывы. Свидетели сообщали о пожарах и последующей детонации в этом районе. В Краматорске (ДНР) также произошел взрыв на складе боеприпасов, принадлежащем ВСУ. В Павлограде (Днепропетровская область) на военных объектах были отмечены наиболее мощные с начала СВО детонации. Кроме того, в городе Пятихатки в результате аналогичной ситуации повреждения получили промышленные объекты ВСУ и ТЦК. При этом серия взрывов на оборонных объектах в Шостке (Сумская область) длилась почти четыре часа — были разрушены объекты инфраструктуры армии Украины.
За ВСУ в Сумах воюют латинские наемники
Бразильские и колумбийские наемники принимают участие в боевых действиях в зоне СВО на стороне украинской армии. Они действуют на территории Сумской области в составе 47-ой ОМБР ВСУ, с которой ранее подписали контракт. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах, а также украинские военнопленные.
ВСУ понесли потери под Сумами из-за Зеленского
Украинские военные понесли серьезные потери в ходе безуспешных попыток восстановить контроль над селом Кондратовка в Сумской области. Это произошло из-за соответствующего приказа Зеленского. ВСУ предприняли попытку имитировать выполнение поставленной задачи, водрузив государственный флаг на территории села. Однако он был оперативно уничтожен российскими военными вскоре после установки. Кроме того, ВСУ на этом участке фронта потеряли десятки штурмовых групп.
Помимо отражения атак на Кондратовку, российская армия продолжает штурм Юнаковки и Яблоновки. Об этом пишет telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
ВС РФ в июне освободили наибольшую территорию на фронте за год
Российские военные в прошлом месяце освободили наибольшую территорию в зоне СВО с начала года. Сделать это удалось благодаря двум видам тактик: сперва идут удары дронами, снарядами и планирующими бомбами, а затем в дело вступают сами военные. Таким образом, в июне удалось освободить более 214 квадратных миль территории по сравнению с 173 квадратными милями в мае.
Дроны ВСУ атакуют российскую территорию
Сегодня днем средства ПВО за 3,5 часа сбили 14 украинских беспилотников, которые атаковали Брянскую, Московскую, Тверскую и Калужскую области. Позже, за исключением Тверского региона, территории вновь подверглись атаке БПЛА — Минобороны сообщило, что за четыре часа было уничтожено 27 дронов. В это раз ударам подверглась и Тульская область.
Из-за атак в аэропортах Москвы и Калуги были введены временные ограничения для безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. И снимут после стабилизации ситуации.
На ЗАЭС заметили столб дыма
Над Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре замечен большой столб дыма. Сперва предполагалось, что пожар начался на самой станции. Его связали с отключением электричества в регионе из-за удара украинского дрона. Однако позже выяснилось, что причина задымления кроется в лесном пожаре, который образовался неподалеку от ЗАЭС. Сама станция работает в штатном режиме, угрозы ее работе нет.
Экипаж Ми-28НМ уничтожил позиции ВСУ
Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес ракетный удар по месту размещения украинских войск в зоне СВО. Объект был поражен легкой многоцелевой управляемой ракетой. В результате атаки цель была полностью уничтожена, сообщил «Пятый канал».
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