Над ЗАЭС местные жители увидели дым
Над Запорожской АЭС в Энергодаре замечен большой столб дыма. Причина пока неизвестна.
«В районе Запорожской АЭС, над городом Энергодар, поднимается большой столб дыма», — передали «Военкоры Русской весны» со ссылкой на местных жителей. Официальных заявлений власти пока не делали.
Причины появления дыма также неизвестны. Вторые сутки в регионе наблюдаются проблемы с электроснабжением, связанные с ударом дрона ВСУ.
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