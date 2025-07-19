Над Запорожской АЭС поднялся столб дыма неизвестного происхождения. Видео

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Над ЗАЭС местные жители увидели дым
Над ЗАЭС местные жители увидели дым Фото:

Над Запорожской АЭС в Энергодаре замечен большой столб дыма. Причина пока неизвестна. 

«В районе Запорожской АЭС, над городом Энергодар, поднимается большой столб дыма», — передали «Военкоры Русской весны» со ссылкой на местных жителей. Официальных заявлений власти пока не делали. 

Причины появления дыма также неизвестны. Вторые сутки в регионе наблюдаются проблемы с электроснабжением, связанные с ударом дрона ВСУ.

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Над Запорожской АЭС в Энергодаре замечен большой столб дыма. Причина пока неизвестна.  «В районе Запорожской АЭС, над городом Энергодар, поднимается большой столб дыма», — передали «Военкоры Русской весны» со ссылкой на местных жителей. Официальных заявлений власти пока не делали.  Причины появления дыма также неизвестны. Вторые сутки в регионе наблюдаются проблемы с электроснабжением, связанные с ударом дрона ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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