Путин заявил, что Трамп умеет слушать и слышать

Путин назвал Трампа комфортным собеседником
Путин назвал Трампа комфортным собеседником
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Президент США Дональд Трамп — внимательный и комфортный собеседник, который умеет слушать и слышать. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Трамп умеет слушать и слышать, он комфортный собеседник», — заявил российский лидер. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В 2025 году основная тематика форума посвящена формированию многополярной мировой системы и анализу возможных сценариев ее дальнейшего развития. В работе заседания принимают участие 140 специалистов из более чем 40 стран.

