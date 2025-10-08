Гребенщиков* предстанет перед судом за нарушение закона об иноагентах

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга назначил судебное заседание по административному делу в отношении Бориса Гребенщикова(признан в России иноагентом). Ему вменяют нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренное статьей 19.34 КоАП РФ.
Основанием для возбуждения дела стало распространение Гребенщиковым материалов на YouTube без указания на то, что контент исходит от иностранного агента. Как следует из материалов дела, Роскомнадзор зафиксировал данный факт в письме от 19 августа. Сам музыкант вину не признает.
