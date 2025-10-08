Спортивный журналист скончался в результате несчастного случая на фестивале

Известный французский спортивный комментатор Гийом Ди Грация, 26 лет проработавший на телеканале Eurosport, скончался в возрасте 52 лет в результате несчастного случая на традиционном фестивале корриды на юге Франции. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на семью журналиста.
Несчастный случай произошел во время абривадо — традиционной камаргской церемонии перегона быков по городским улицам под наблюдением конных стражников. Травмы, полученные журналистом, оказались смертельными, передает информацию РБК.
Ди Грация начал карьеру на Eurosport в 1999 году и стал одним из самых узнаваемых комментаторов велогонки «Тур де Франс». Помимо велоспорта он также работал над трансляциями футбола, биатлона и прыжков с трамплина.
Этим летом комментатор покинул телеканал после двух случаев отстранения от работы за «неподобающее поведение», что лишило его возможности комментировать «Тур де Франс». За четыре дня до трагедии журналист отпраздновал свой 52-й день рождения.
