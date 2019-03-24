Ведущие юристы России: чего ждать от нового Административного кодекса

Эксперты видят в нынешнем КоАП массу проблем, но призывают не спешить при его замене Фото: Антон Белицкий

Российские юристы спорят по поводу грядущего принятия концепции нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). Одни не видят в модернизации КоАП необходимости, а другие с нетерпением ждут ухода «устаревшего» кодекса, принятого еще 2002 году. Проект нового Административного кодекса должен быть представлен до 1 июня. Займутся его разработкой Минюст и Минэкономразвития — такое поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Павел Крашенинников призывает думать о россиянах, меняя кодекс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Старый КоАП — это уже не кодекс, в него добавлено такое количество изменений и поправок, что немедленно надо принимать новый, — считает сопредседатель Ассоциации юристов России, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. — Но делать это необходимо только в системе с другими актами, надо стыковать и согласовывать акты Административного кодекса с актами Уголовного».

По словам Крашенинникова, в действующей версии документа есть масса болезненных мест, которые нуждаются в модернизации. «Привлечение по срокам давности, шкала наказаний, последствия, которые мы ждем от назначенного наказания — все требует обновления», — заключил юрист.

Парламентарий напомнил, что в 2017 году уже предпринималась попытка утвердить новую версию КоАП, однако она не увенчалась успехом. «Проект решили отклонить из-за чрезмерной жесткости многих актов. Насчет грядущего проекта пока сложно утверждать, будет ли он жестче или мягче действующего. Но совершенно точно можно сказать одно: если простым россиянам будет с ним хуже, то зачем его вообще принимать?» — подытожил Крашенинников.

Противоположной позиции придерживается адвокат Павел Бабиков. По его мнению, действующая версия кодекса уже проверена временем и не нуждается в кардинальных изменениях. «В принятии новой версии КоАП лично я не вижу никакой необходимости. Во-первых, этот кодекс уже отработан, достаточно изучен юристами. Во-вторых, нет смысла заменять КоАП целиком. Это огромный нормативный акт, и работа над ним требует привлечения гигантского количества экспертов», — подчеркнул адвокат.

При этом Бабиков уточнил, что в документе есть моменты, которые требуют доработки. «Сам по себе нынешний кодекс слишком большой, и его, в целом, можно было бы оптимизировать. Сейчас в КоАП действительно есть несколько „составов“, которые уже не принимаются. В основном они касаются предпринимательской деятельности. Также не мешало бы проработать перенос в КоАП некоторых статей УК, касающихся сферы бизнеса», — заявил адвокат.

Принятие нового Административного кодекса необходимо, но сделать его качественным и структурированным в такие короткие сроки практически невозможно, уверена руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова. «Сейчас с КоАП много по-настоящему весомых проблем, это лоскутное одеяло, документ, который подвергался колоссальному количеству правок. Безусловно, необходимость в модернизации есть, но есть и потребность сделать это хорошо. Поймите,

1 июня — это «ночь перед экзаменом». У Минюста и Минэкономразвития очень мало времени», — подчеркнула Плешанова.

По словам юриста, взвешенная работа над таким нормативным актом требует не менее одного года. «Минэкономразвития и Минюст — не самые сговорчивые ведомства, у них работают специалисты разных задач и интересов, они вряд ли смогут договориться. Подобная работа, если мы хотим, чтобы КоАП получился сбалансированным, структурированным и разумным, должна занимать не меньше года. Боюсь, грядущая версия кодекса таковой не будет», — заявила Плешанова.