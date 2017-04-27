07:26 27 апреля 2017 7

Беременность Гагариной обсуждают уже несколько месяцев Фото: Instagram gagara1987

Певица Полина Гагарина, беременность которой журналисты и поклонники обсуждают уже несколько месяцев, наконец, перестала скрывать свое интересное положение. Она поделилась снимком с пляжа, где позирует с округлившимся животиком.

«А это фото я просто оставлю здесь????» — прокомментировала снимок певица. Запечатлел Гагарину ее супруг, фотограф Дмитрий Исхаков, также поделившийся радостью будущего отцовства на своей странице в Instagram. «Теперь официально», — написал Дмитрий.

Беременность Полины начали обсуждать еще перед новым годом — после того, как обычно выходящая на сцену в подчеркивающих фигуру нарядах Гагарина стала предпочитать вещи свободного кроя. Однако певица упорно отрицала «интересное положение». Когда Гагарина не приехала на праздничный концерт Europa Plus TV, который состоялся в Минске 20 февраля, а ведущая объяснила отсутствие певицы тем, что та ждет ребенка, исполнительница сделала официальное заявление о том, что слова не соответствуют действительности.

«Ведущая и Алина Артц от моего имени (!!!) заявила о том, что я не смогла участвовать в концерте из-за того, что прямо сейчас нахожусь „в ожидании чуда, которое может случиться с минуты на минуту“ и т. д. и т. п., — заявила Гагарина. — Этим лживым сообщением представители канала ввели в заблуждение всех зрителей, находящихся в этот момент в зале, а также моих поклонников, партнёров и многочисленные СМИ. На мою просьбу об опровержении этой информации я получила категорически отказ от представителей Europa Plus TV. Я официально опровергаю эту информацию, как и то, что мое участие в концерте было подтверждено — это неправда».

Теперь поклонники, хоть и поздравляют семью Полины, недоумевают, зачем нужно было так скрывать беременность, ведь правда так или иначе вскрылась бы. «Зачем было скрывать?.. К чему были все эти интриги?» — задаются вопросами подписчики певицы в Instagram. Другие предполагают, что семья Гагариной поступила так из-за суеверия и просто для того, чтобы не привлекать лишнего внимания, хотя последнего сделать не получилось.