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05 мая 2017
12:47  05 мая 2017 0

В Таджикистане нашли веские причины для отказа от акции «Бессмертный полк»

Акция
В Таджикистане отменили акцию "Бессмертный полк"Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Таджикистане отказались от проведения акции «Бессмертный полк» в связи с боевыми действиями на границе с Афганистаном. Как отметили власти страны, это обстоятельство не позволяет проводить дополнительные акции, кроме тех, что запланированы в Парке Победы на 9 Мая.

Кроме того, как отмечает портал «Русская планета» со ссылкой на государственное национальное информагентство Таджикистана (НИАТ) «Ховар», отказ от акции связан и с исламскими религиозными традициями, которые запрещают выходить на улицы с портретами погибших.

В заявлении агентства сказано, что необходимо прояснить населению ситуацию с отменой этой акции.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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