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17 мая 2017
15:43  17 мая 2017 1

В Москве отказались сносить убитые коммуналки. ФОТО

Митинг против закона о реновации Москвы. Москва, плакаты, митинг, москва против реновации
Не всех москвичей устраивает реновация (архивное фото)Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Прощайте, хрущевки: в Москве сносят пятиэтажки
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Власти Москвы включили в списки для переселения из городских пятиэтажек 1,6 млн человек, большинство из которых вполне довольны своим жильем. При этом многих москвичей программа реновации обошла стороной, несмотря на то, что они живут в невыносимых условиях.

К примеру, по адресу улица Зеленодольская, 6 расположена ветхая пятиэтажка, которую называют мегакоммуналкой. На первом этаже здания расположен военкомат, выше — жилые помещения. На четвертом этаже здания в 30 комнатах ютятся 17 семей, у которых общая кухня, три туалета и самодельный старый душ.

Коридоры здания завалены бытовым хламом — старыми шкафами, холодильниками и прочей утварью, не помещающейся в тесных комнатах. Дом 1954 года постройки раньше был общежитием Завода железобетонных конструкций, а потом помещение передали в социальный найм, и условия жизни здесь отвратительные, пишет «Ридус».

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Фото: Александр Родионов/Ридус

Несколько недель назад у жильцов появилась надежда на переселение — из управы пришли чиновники, собрали подписи за реновацию. Однако в итоги дом в списки на расселение не попал, так как его посчитали недостаточно ветхим.

И таких строений в городе немало, однако как власти выбирают дома для расселения — жителям столицы не совсем понятно. По мнению депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, жильцы могут добиваться расселения только одним способом — буквально «давить» на управу, посещая чиновников целыми домами, брать с собой коллективное обращение и резолюцию с митинга.

Лев Истомин
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