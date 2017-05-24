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24 мая 2017
Главные новости Москвы
11:18  24 мая 2017 9

Готовятся к наступлению? Американских десантников обучают русскому языку

США. Клипарт, сша, статуя свободы, соединенные штаты америки, usa
Появляется угроза от самой демократичной армии мираФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Министерство армии США обучит группы особого назначения Национальной гвардии русской военной терминологии и культурным особенностям. Ведомство уже нанимает инструкторов.

Согласно информации, опубликованной американцами, пятилетнее обучение будут проходить солдаты 20-го парашютно-десантного полка, которые уже воевали в Ираке и Афганистане, сообщает RT.

Свои действия американцы ведут в рамках операции «Атлантическая решимость». Генерал-лейтенант ВВС США Тимоти Рэй ранее сообщал, что эти действия призваны защитить Европу от российской угрозы.

«Позвольте внести ясность: это лишь часть наших усилий по сдерживанию российской агрессии, обеспечению территориальной неприкосновенности наших союзников и сохранению целостности, свободы, процветания и мира в Европе», — заявил Рэй.

Ветеран группы специального назначения «Вымпел» Валерий Киселёв рассказал, что подобные знания нужны при подготовке к военным действиям. «Эта терминология может быть использована в двух ситуациях — при подготовке к военным действиям в предвоенный период или во время войны. Эти знания им нужны для общения с местным населением, чтения карт, прочтения документов, которые могут быть захвачены», — пояснил эксперт.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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