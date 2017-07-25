NASA одобрил проект космического отеля Managed, Reconfigurable, In-space Nodal Assembly, который разработали в Массачусетском технологическом институте. Туристы смогут слетать в космос на орбиту за пять млн долларов.
В России также не отказываются от идеи наладить космический туризм. Как сообщил порталу «Русская планета» руководитель ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев, планирующий разместить на орбите рекреационный аналог МКС, под отель может быть задействован один из модулей, который находится на Международной космической станции более 20-25 лет.
В этом модуле можно сделать четыре номера, единовременное число туристов на борту — семь. Расстояние до Земли — порядка 360 км, период обращения — около 90 минут.
По словам Солнцева, в космический отель могут прилетать туристы на краткосрочные экспедиции — от 3 до 14 дней, средняя продолжительность пребывания будет от одного до двух месяцев, долгосрочные визиты будут длиться четыре-шесть месяцев. Туристы могут совершить путешествие на МКС, где работает интернациональная команда космонавтов. «Расстояние между двумя станциями будет около 100 км, высота орбиты ККС пока не уточняется», — пояснил руководитель «Энергии».
Солнцев убежден, что первые полеты космических туристов состоятся уже в ближайшие пару лет.
На данный момент единственным и действующим «отелем» является МКС. Станция состоит из 15 основных модулей, двух космических кораблей — пилотируемого «Союза» и грузового «Прогресса». По договоренности с «Роскосмосом» коммерческие путешественники заселяются на Российский сегмент МКС. Его жилой центр — модуль «Звезда», один из первых элементов станции, доставленный на орбиту в 2000 году.