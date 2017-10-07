Путин обсудил с Совбезом действия российских военных в Сирии. ФОТО

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы предстоящего саммитам СНГ и ЕврАзЭС, а также ситуацию в Сирии.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, члены Собеза посчитали, что ситуация в Сирии развивается позитивно, благодаря эффективным действиям ВКС РФ в поддержку наступательной операции армии Сирийской Арабской Республики. Кроме того, как пишет RT, на Совбезе поднимался ряд вопросов «текущей социально-экономической внутрироссийской повестки дня».
Члены Совбеза РФ, среди которых были премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, поздравили Владимира Путина с Днем рождения, отмечает информагентство Nation News.
«Постоянные члены Совета Безопасности тепло поздравили Президента с юбилеем», — отметил Дмитрий Песков. Владимиру Путину в субботу, 7 октября, исполнилось 65 лет.