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07 октября 2017
20:16  07 октября 2017 3

Путин обсудил с Совбезом действия российских военных в Сирии. ФОТО

Путин в свой юбилей провел совещание с постоянными членами СовбезаФото: официальный сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы предстоящего саммитам СНГ и ЕврАзЭС, а также ситуацию в Сирии.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, члены Собеза посчитали, что ситуация в Сирии развивается позитивно, благодаря эффективным действиям ВКС РФ в поддержку наступательной операции армии Сирийской Арабской Республики. Кроме того, как пишет RT, на Совбезе поднимался ряд вопросов «текущей социально-экономической внутрироссийской повестки дня».

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Фото: официальный сайт президента РФ

Члены Совбеза РФ, среди которых были премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, поздравили Владимира Путина с Днем рождения, отмечает информагентство Nation News.

«Постоянные члены Совета Безопасности тепло поздравили Президента с юбилеем», — отметил Дмитрий Песков. Владимиру Путину в субботу, 7 октября, исполнилось 65 лет.

Нина Калинина
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