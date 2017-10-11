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11 октября 2017
14:26  11 октября 2017 0

СМИ назвали кандидатов на замену Медведеву после президентских выборов

Праймериз Единой России. Москва, медведев дмитрий
Смена Дмитрия Медведева может стать намеком на преемника во власти в 2024 годуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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После выборов президента в марте 2018 года выбор нового премьер-министра станет сигналом в определении преемника российского лидера Владимира Путина. Как пишет в своей статье агентство Bloomberg, в том, что Путин снова станет главой государства, сомнений не возникает, в отличие от того, продолжит ли после марта 2018 года работать в правительстве Дмитрий Медведев.

Лоббисты, по данным агентства, начали активно выступать за смену премьер-министра страны. Источники издания называют в качестве возможных кандидатов председателя Банка России Эльвиру Набиуллину, мэра Москвы Сергея Собянина и главу Минпромторга Дениса Мантурова. Считается, что Медведева необходимо заменить более сильным управленцем, который сможет «вдохнуть новую жизнь в захлебывающуюся экономику страны».

Вместе с тем, как пишет РБК со ссылкой на издание, в бизнес-кругах и правящей элите начали обсуждать возможных претендентов на пост президента с прицелом на выборы 2024 года. Bloomberg отмечает, что все 17 лет, что Путин находится у власти, он только и делает, что сталкивает лбами разные политические группы. Одним из примеров называется уголовное дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, над которым проходит суд о вымогательстве взятки у «Роснефти» в размере двух млн долларов. Как считают эксперты издания, арест министра стал сигналом обострения политической борьбы. Сразу два источника заявили о том, что именно президент Путин поддержал или даже инициировал публичное оглашение в суде записи разговора Улюкаева с Сечиным, которым глава «Роснефти» остался крайне недоволен.

В статье Bloomberg отмечается, что силовики в настоящее время находятся в более выгодном положении. Многие замерли в ожидании вердикта Улюкаеву, так как считают, что приговор суда может стать намеком на дальнейшие намерения президента.

Ранее «Газета.Ru» также называла возможных кандидатов на замену главе правительства Дмитрию Медведеву.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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