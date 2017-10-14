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14 октября 2017
16:55  14 октября 2017 0

Пермская художница нарисовала Путина, похожего на Панина

Выставка
Образ президента стал частью искусстваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермская художница Виктория Носкова нарисовала портрет президента России Владимира Путина. На рисунке можно заметить внешнее сходство главы государства с актером Андреем Паниным.

«Он здесь на Андрея Панина похож», — отметил в комментарии к посту о портрете пользователь Алексей Перцев. Многие отметили, что портрет получился качественным, но немного мрачным, и похвалили автора.

Ранее «URA.RU» писало, что на юбилей президенту подарили двухметровый арт-объект «Золотой Путин», повторяющий популярное изображение Путина, но выполненный золотой краской.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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