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07 ноября 2017
11:05  07 ноября 2017 0

AliExpress сократит срок доставки в Россию до десяти дней. Покупатели ждут роста цен

Клипарт., почта россии
Договор с «Почтой России» уже заключенФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известный китайский интернет-ретейлер AliExpress с 11 ноября планирует сократить максимальный срок доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней. Это станет возможным благодаря полному контролю над процессом перевозки товаров.

Все посылки будут отправляться с объединенного склада, а не самостоятельно каждым продавцом. Поможет осуществить этот план компания Cainiao, которая вместе с AliExpress входит в группу Alibaba, пишет «Федеральное агентство новостей».

Директор по развитию бизнеса AliExpress в РФ и странах СНГ Алекс Васильев сообщил, что сегодня уже подписаны договоры по чартерной программе с «Почтой России» и российской грузовой компанией AirBridgeCargo. Не исключено, что новая модель поспособствует увеличению стоимости товаров, уточняет телеканал 360, ссылаясь на слова генерального директора eBay в России и на развивающихся рынках Европы Ильи Кретова.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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