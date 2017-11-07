Известный китайский интернет-ретейлер AliExpress с 11 ноября планирует сократить максимальный срок доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней. Это станет возможным благодаря полному контролю над процессом перевозки товаров.
Все посылки будут отправляться с объединенного склада, а не самостоятельно каждым продавцом. Поможет осуществить этот план компания Cainiao, которая вместе с AliExpress входит в группу Alibaba, пишет «Федеральное агентство новостей».
Директор по развитию бизнеса AliExpress в РФ и странах СНГ Алекс Васильев сообщил, что сегодня уже подписаны договоры по чартерной программе с «Почтой России» и российской грузовой компанией AirBridgeCargo. Не исключено, что новая модель поспособствует увеличению стоимости товаров, уточняет телеканал 360, ссылаясь на слова генерального директора eBay в России и на развивающихся рынках Европы Ильи Кретова.