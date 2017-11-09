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09 ноября 2017
21:43  09 ноября 2017 1

На Урале Учитель заявил, что снимет новую «Матильду»

Пресс-конференции в ТАСС, посвященная Неделе российского кино в Великобритании, с участием Алексея Учителя. Москва, учитель алексей
Алексей Учитель собрался сделать из «Матильды» сериалФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Режиссер Алексей Учитель намерен расширить фильм «Матильда», сделав из него сериал. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге. По словам режиссера, кинолента будет расширена до трех серий.

«Если фильм идет 1 час 45 минут, то сериал будет идти три с лишним часа», — рассказал журналистам Алексей Учитель, его слова приводит «Интерфакс». Сейчас, по словам режиссера, завершается монтаж телевизионной версии фильма. Затем он рассчитывает провести премьеру сериальной версии «Матильды».

Как уточнил режиссер, в сериале «Матильды» будут расширены сюжетные линии всех второстепенных героев.

Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора России Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кинолента еще до выхода в прокат вызвала большой резонанс в обществе. Депутат Госдумы Наталья Поклонская вместе с православными активистами выступила против проката фильма, посчитав, что образ святого государя представлен в фильме оскорбительным для верующих. Генпрокуратура изучила около сорока запросов Натальи Поклонской о дополнительной проверке и сообщила, что не нашла в «Матильде» нарушений.

4 сентября, житель Ирбита Денис Мурашов в Екатеринбурге протаранил двери кинотеатра «Космос» начиненным горючими веществами и газом автомобилем УАЗ-452 и поджег его. Он пояснил правоохранителям, что действовал самостоятельно, по собственной инициативе, выступая против демонстрации фильма «Матильда». Однако в ходе следствия был задержан лидер движения «Христианское государство» Александр Калинин и двое его соратников, также выступавшие против показа «Матильды». Выяснилось, что с ними был связан и Денис Мурашов.

Нина Калинина
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